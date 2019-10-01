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Алла Пугачева раскритиковала Диму Билана

01.10.19 / 22:04
Примадонна Алла Пугачева сделала певцу Диме Билану замечание в соцсети.

Алла Пугачева раскритиковала Диму Билана
Скандальный "пьяный" концерт Димы Билана в Самаре по-прежнему не сходит с первых полос различных изданий - масла в огонь сегодня подлил и сам певец, вновь написав об этой истории на своей страничке в Instagram.
"Друзья, я, как мне помнится, жил и старался жить всегда по законам человечности и многое в жизни видел, и прощал сам неоднократно!!! У меня сердце обливается кровью от того, насколько вы оказались благосклонными к моей ошибке! Я хочу перевернуть эту страницу и взять все самые необходимые уроки из этой истории для себя! Да, время идёт и что то забывается... но этот день я помнить буду всю жизнь! Впереди множество идей и планов! Вы знаете меня очень давно и я надеюсь, что такой случай из 3 тысяч концертов, которые я дал за период 17-18 лет свой жизни, можно сказать, жизнь отдаю сцене! То, что случилось, это не система, а форс-мажор, за который я несу ответственность! Но я тоже не робот и мне свойственно, как и всем нам, что правда, ошибаться!!! Ещё раз - сильнейше вас уважаю за непотерянную вами человечность!" - написал исполнитель.

Алла Пугачева раскритиковала Диму Билана


Свой комментарий к посту оставила Алла Пугачева, призвавшая певца наконец прекратить извиняться: "Уничижение паче гордыни. Хватит об этом". Билан согласился с примадонной: "Полностью с вами согласен! Поэтому пост так и называется - я переворачиваю страницу! И более сам лично не возвращаюсь к этому".

Алла Пугачева раскритиковала Диму Билана

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Ключевые слова: Алла Пугачева, Дима Билан

Количество просмотров: 5 395
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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