Максим Фадеев назвал певицу, которая может диктовать свои условия продюсерам

В свежем интервью для радиопрограммы "Вечернее шоу с Аллой Довлатовой" Фадеев заявил, что исполнители не имеют права указывать своим продюсерам, что и как нужно делать: "Я строю свой дом. Я архитектор, я хозяин. Я хозяин всех своих песен. Я заплатил за их развитие. Артисты просто вышли на сцену и спели".Единственной певицей, которая может решать за продюсера и диктовать ему свои условия, является Алла Пугачева: "Больше я не знаю подобных певиц, по уровню таланта ей нет равных" - сказал Фадеев.В настоящее время самыми заметными проектами продюсера являются группа "Serebro" и MOLLY, она же Ольга Серябкина.