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Максим Фадеев назвал певицу, которая может диктовать свои условия продюсерам

25.10.19 / 03:17
Музыкант и продюсер Максим Фадеев назвал имя единственной звезды, которая имеет полное право диктовать собственные условия продюсерам.

Максим Фадеев назвал певицу, которая может диктовать свои условия продюсерам
В свежем интервью для радиопрограммы "Вечернее шоу с Аллой Довлатовой" Фадеев заявил, что исполнители не имеют права указывать своим продюсерам, что и как нужно делать: "Я строю свой дом. Я архитектор, я хозяин. Я хозяин всех своих песен. Я заплатил за их развитие. Артисты просто вышли на сцену и спели".

Максим Фадеев назвал певицу, которая может диктовать свои условия продюсерам


Единственной певицей, которая может решать за продюсера и диктовать ему свои условия, является Алла Пугачева: "Больше я не знаю подобных певиц, по уровню таланта ей нет равных" - сказал Фадеев.

Максим Фадеев назвал певицу, которая может диктовать свои условия продюсерам


В настоящее время самыми заметными проектами продюсера являются группа "Serebro" и MOLLY, она же Ольга Серябкина.

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Ключевые слова: Максим Фадеев, Алла Пугачева

Количество просмотров: 7 410
Автор: Katarina

Автор фото: instagram.com

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