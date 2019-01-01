А новый трек под названием «Аддерол» уже набирает популярность в сети, не оставляя никого равнодушным.
Певица Efremova презентовала новый трек
Сегодня, 11:33
На днях состоялся релиз нового трека покоряющей звездный олимп певицы Efremova.
Неоднозначно творческая — именно так называют музыкальные критики начинающую певицу с интересным псевдонимов — Efremova. Девушка самостоятельно пробила себе дорогу в музыкальную индустрию, дебютировав с песней «У тебя одной».
А новый трек под названием «Аддерол» уже набирает популярность в сети, не оставляя никого равнодушным.
А новый трек под названием «Аддерол» уже набирает популярность в сети, не оставляя никого равнодушным.
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Ключевые слова: Efremova
Количество просмотров: 1 235
Количество просмотров: 1 235
Автор: LiliПерейти в галерею
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Автор фото: Instagram
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