Певица Efremova презентовала новый трек

Неоднозначно творческая — именно так называют музыкальные критики начинающую певицу с интересным псевдонимов — Efremova. Девушка самостоятельно пробила себе дорогу в музыкальную индустрию, дебютировав с песней «У тебя одной».А новый трек под названием «Аддерол» уже набирает популярность в сети, не оставляя никого равнодушным.