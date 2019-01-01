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Певица Efremova презентовала новый трек

Сегодня, 11:33
На днях состоялся релиз нового трека покоряющей звездный олимп певицы Efremova.

Певица Efremova презентовала новый трек
Неоднозначно творческая — именно так называют музыкальные критики начинающую певицу с интересным псевдонимов — Efremova. Девушка самостоятельно пробила себе дорогу в музыкальную индустрию, дебютировав с песней «У тебя одной».

А новый трек под названием «Аддерол» уже набирает популярность в сети, не оставляя никого равнодушным.

Певица Efremova презентовала новый трек

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Ключевые слова: Efremova

Количество просмотров: 1 235
Автор: Lili

Автор фото: Instagram

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