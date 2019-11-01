Журналист Ella Original отправилась со звёздами на просмотр комедии «Девушки бывают разные»

8 октября 2019 года в киноцентре "Октябрь" состоялась презентация фильма "Девушки бывают разные". Картину представили режиссер Сарик Андреасян, актеры Владимир Яглыч, Дмитрий Нагиев, Роман Попов, Артем Сучков, Дмитрий Власкин, Зоя Бербер, Алена Чехова, Лиза Моряк, Сергей Белоголовцев и съемочная группа фильма, который вышел в прокат 10 октября 2019 года.Светский репортёр Ella Originalпообщалась не только с главными героями и создателями фильма, но со звёздными гостями.Посмотреть красочный репортаж с премьеры фильма "Девушки бывают разные", в котором известные персоны российского шоу-бизнеса настоящие, без грима, можно чуть ниже:А остальные фото можно посмотреть чуть ниже по страничкам: