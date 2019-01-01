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AnDy Darling подняла тему феминизма в своем новом провокационном клипе

Сегодня, 10:24
AnDy давно известна в США, как рок-исполнитель собственных песен, однако девушка решила добиться признания и на Родине — в России.

AnDy Darling подняла тему феминизма в своем новом провокационном клипе
Успех не заставил себя долго ждать и популярность пришла благодаря успешному выступлению на музыкальном шоу «Песни».

Сейчас, работая над новым проектом, артистка решила показать всю женскую красоту такой, какая она есть, поскольку устала от навязанных стандартов. В результате получился очень провокационный клип на песню «Карусель» (Ратата).



— Для меня феминизм — это в принципе защита прав человека. Я считаю, что не каждый человек должен быть худым и не каждый человек должен быть полным, ведь красота разнообразна. Поэтому, я пригласила сниматься в клипе разных по типажу девушек. Этим я показываю, что не нужно бояться быть собой. Также девушки снимались в бежевых боди —находились в одинаковых условиях, но каждая девушка оставалась прекрасной. Если посмотреть клип, то можно заметить, что девушки практически не накрашенные и там (прим. в клипе) есть много отнюдь не идеальных моментов. Это сделано специально. Важно, чтобы каждый увидел — быть собой это прекрасно, - рассказала девушка в беседе с журналистами.

AnDy Darling подняла тему феминизма в своем новом провокационном клипе

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Ключевые слова: AnDy Darling

Количество просмотров: 0
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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AnDy Darling подняла тему феминизма в своем новом провокационном клипе AnDy давно известна в США, как рок-исполнитель собственных песен, однако девушка решила добиться признания и на Родине — в России.
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