AnDy Darling подняла тему феминизма в своем новом провокационном клипе

Успех не заставил себя долго ждать и популярность пришла благодаря успешному выступлению на музыкальном шоу «Песни».Сейчас, работая над новым проектом, артистка решила показать всю женскую красоту такой, какая она есть, поскольку устала от навязанных стандартов. В результате получился очень провокационный клип на песню «Карусель» (Ратата).— Для меня феминизм — это в принципе защита прав человека. Я считаю, что не каждый человек должен быть худым и не каждый человек должен быть полным, ведь красота разнообразна. Поэтому, я пригласила сниматься в клипе разных по типажу девушек. Этим я показываю, что не нужно бояться быть собой. Также девушки снимались в бежевых боди —находились в одинаковых условиях, но каждая девушка оставалась прекрасной. Если посмотреть клип, то можно заметить, что девушки практически не накрашенные и там (прим. в клипе) есть много отнюдь не идеальных моментов. Это сделано специально. Важно, чтобы каждый увидел — быть собой это прекрасно, - рассказала девушка в беседе с журналистами.