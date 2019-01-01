На актрису Кристу Бойцову напало приведение в Баден-Бадене

Звезда приняла участие в фотосессии романтического бутик-отеля Traube Neuweier, лицом которого она стала.Красивый и загадочный Баден-Баден всегда привлекал художников, музыкантов, писателей и других представителей творческих профессий со всего мира.Там же находится Замок Хоэнбаден или «старый замок», который был построен в 11 веке и является одной из самых притягательных достопримечательностей Баден-Бадена. В перерывах между съёмками Бойцова отправилась на экскурсию в Старый замок и, пока другие туристы наслаждались звучанием эоловой арфы, девушка решила побродить по подземельям, чтобы сделать экстремальную фотографию для Инстаграм. Каков же был шок и испуг актрисы, когда, спустившись по обросшей мхом лестнице, она увидела в центре подземелья два светящихся глаза и искрящийся зелёный свет. «На мгновенье я потеряла дар речи, не могла осознать, сон это или явь, страх был просто леденящим! Но через несколько секунд я просто завизжала...» - признаётся девушка.В этот момент в подземелье стало светлее, начали появляться люди, Криста увидела так знакомую ей съемочную технику. Оказалось, что в старинном величественном замке шли съемки голливудского фильма ужасов, и в тот момент снимали одну из сцен с помощью прожекторов. «После такого никакой Хеллуин мне больше не страшен! Все-таки кино - это мое призвание, даже на отдыхе я непроизвольно сталкиваюсь с коллегами, причём в самых неожиданных обстоятельствах!» - смеётся актриса.