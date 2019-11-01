В этот день "самые жирные" сливки российского шоу-бизнеса приехали, чтобы порадовать своими хитами слушателей легендарной радиостанции и гостей ежегодного концерта.
Среди светских репортёров была журналист Ella Original @ella_original_, которая взяла интервью о у топовых знаменитостей отечественной эстрады.
Предлагаем Вам посмотреть, какие они на самом деле, в жизни, артисты нашей страны:
Брежнева, МакSим, Маликов, Лепс, Ревва, Басков, Жуков и другие звёзды на премии "Золотой граммофон 2019"
Сегодня, 18:09
23 ноября 2019 года в Кремлёвском дворце состоялась церемония вручения премии "Золотой граммофон 2019".
← “Большая маленькая звезда” Милана рассказала о карьере певицы и своих ... Гузель Хасанова поделилась своими жизненными принципами →
Ключевые слова: Вера Брежнева, МакSим, Дмитрий Маликов, Григорий Лепс, Александр Ревва, Николай Басков, Сергей Жуков, журналист Ella Original, Ella Original
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Количество просмотров: 1 092
Автор: MyshaПерейти в галерею
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Автор фото: скриншот
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