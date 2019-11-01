Брежнева, МакSим, Маликов, Лепс, Ревва, Басков, Жуков и другие звёзды на премии "Золотой граммофон 2019"

Ирина Забияка рассказала о группе «ЧИЛИ» и планах на будущее

Солистка группы «ЧИЛИ» Ирина Забияка призналась, что её мотивирует на творчество, как она относится к копированию звезд и почему не считает, что с одним ребенком сложно успевать строить карьеру.