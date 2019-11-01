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Брежнева, МакSим, Маликов, Лепс, Ревва, Басков, Жуков и другие звёзды на премии "Золотой граммофон 2019"

Сегодня, 18:09
23 ноября 2019 года в Кремлёвском дворце состоялась церемония вручения премии "Золотой граммофон 2019".

Брежнева, МакSим, Маликов, Лепс, Ревва, Басков, Жуков и другие звёзды на премии "Золотой граммофон 2019"
В этот день "самые жирные" сливки российского шоу-бизнеса приехали, чтобы порадовать своими хитами слушателей легендарной радиостанции и гостей ежегодного концерта.

Среди светских репортёров была журналист Ella Original @ella_original_, которая взяла интервью о у топовых знаменитостей отечественной эстрады.

Предлагаем Вам посмотреть, какие они на самом деле, в жизни, артисты нашей страны:


← “Большая маленькая звезда” Милана рассказала о карьере певицы и своих ... Гузель Хасанова поделилась своими жизненными принципами →

Ключевые слова: Вера Брежнева, МакSим, Дмитрий Маликов, Григорий Лепс, Александр Ревва, Николай Басков, Сергей Жуков, журналист Ella Original, Ella Original

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Автор: Mysha

Автор фото: скриншот

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