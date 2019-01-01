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Гузель Хасанова поделилась своими жизненными принципами

Сегодня, 18:21
Победительница «Новой Фабрики Звезд» Гузель Хасанова дала большое интервью, где рассказала о жизни, карьере и что значит в её жизни «Маленький принц».

Гузель Хасанова поделилась своими жизненными принципами
Победительница «Новой Фабрики Звезд» Гузель Хасанова дала большое интервью, где рассказала о жизни, карьере и что значит в её жизни «Маленький принц».

Гузель Хасанова поделилась своими жизненными принципами


Некоторые песни вам пишет брат Ильяс. Вам доставляет удовольствие писать тексты или больше нравится именно петь? Как сложно найти вдохновение для самостоятельного написания текстов?

Мы с Ильясом работаем в очень тесном, глубоком диалоге. И вот это категоричное разделение на музыку и стихи здесь не подходит. Иногда он направляет меня в музыкальном плане, а я его в поэтическом. И это круто. Порой я пишу исключительно на его цельную историю. Так было с песнями «Двое» и «Призрак». А бывает, что я сажусь и знаю, о чем буду писать музыку. Так было с «Маленькой девочкой», «Не о тебе», «В пять утра» и «Лето имени тебя». У меня рождается определенная строка, я набрасываю мелодию, делюсь с ним своими чувствами, и дальше дело за ним.

У вас есть песни на татарском языке? Вы чувствуете особенные эмоции при их исполнении? Какое отличие от песен на русском и насколько язык меняет отношение к песне?

Я перепевала одну-единственную песню, которую когда-то пел мой двоюродный дядя, его давно не стало. Он был удивительно талантливым человеком и ушёл слишком рано. Мы с Ильясом дали вторую жизнь его песне в память о нем. Своих песен на татарском у меня нет. Пение на этом языке для меня слишком личное, трепетное и дорогое, мне сложно петь на нем, это требует колоссальных душевных сил, обнажения. Пока я предпочитаю оставить это себе.

Понятно, что после Фабрики звёзд уже прошло время, но все же, какие отношения у вас были внутри коллектива? Если были проблемы, то из-за чего они появлялись?

Всё, как и за пределами коллектива. Мы любили друг друга - ненавидели - обижали - прощали. Мы прожили целую жизнь и едва не сошли с ума. Находясь в замкнутом пространстве, забываешь, что существует что-то помимо него. Чувства обостряются, всё радует и огорчает в разы сильнее. Это очень сложное испытание. Но я рада этому уникальному опыту. Я его никогда не забуду.

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Ключевые слова: Гузель Хасанова

Количество просмотров: 1 118
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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