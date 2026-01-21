Звёзды.ru
Анастасия Волочкова отпраздновала свой 50-й день рождения

21.01.26 / 12:13
И, как всегда, это событие стало поводом для обсуждений и споров.

Анастасия Волочкова отпраздновала свой 50-й день рождения
Главным событием празднования должно было стать её выступление со своей концертной программой и Настя с большой тщательностью отбирала гостей, приглашая только тех журналистов, которые, по её мнению, смогут написать о ней так, как она этого хочет.

Однако возникает вопрос: зачем ей этот отбор, если сама она активно делится своими переживаниями и событиями из личной жизни, не дожидаясь пока пресса узнает об этом из каких-то своих источников? Накануне своего праздника Волочкова сама сообщила, что на её юбилее не будет ни матери, ни дочери. Она открыто призналась, что у неё сложные отношения с близкими людьми.

«Ариадна меня вообще заблокировала, мама тоже. У нас очень трудные отношения», – пожаловалась Настя, добавив, что, несмотря на это, в её жизни есть люди, с которыми у неё гораздо более тесная связь, чем с кровными родственниками.

Анастасия Волочкова отпраздновала свой 50-й день рождения


Получается, что после того, как дочь не пригласила Анастасию на свою настоящую свадьбу, их отношения так и не наладились, хотя Настя и публично высказывалась, что любит свою дочь и то, что она не была у них на росписи в ЗАГСе ничего не значит. И еще, это заявление вызвало интерес: кто же эти «близкие по духу» люди, о которых говорит Волочкова? Может быть это Анна Калашникова, Отар Кушанашвили с женой Ольгой Фроловой и "Барби" Таня Тузова, которых она пригласила на свой праздник?

Анастасия Волочкова отпраздновала свой 50-й день рождения


Среди гостей должен был быть и Никита Джигурда, с которым настя помирилась во время недавних съемок реалити-шоу, но, как он сам прризнался - у него случился форс-мажор.

- Моя Богиня Анис, узнав, что я еду поздравлять Волочкову, устроила грандиозный скандал и выкатила мне ультиматум. Если я поеду на юбилей, Анисина подает на развод и выставляет мои вещи, чтобы я с ними переехал жить к Волочковой! - объяснил Никита свое отсутствие.

Анастасия Волочкова отпраздновала свой 50-й день рождения


Автор: Lili

Автор фото: скрин

