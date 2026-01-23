Звёзды.ru
Музыка
Ньюс Проза События Мода Бьюти Фигура Любовь Дом Проблемы Интервью Фото Досье

Добавить в закладки

Я сказала ДА: Анастасия Решетова похвасталась помолвочным кольцом

23.01.26 / 11:55
Сегодня Анастасии исполнилось 29 лет.

Я сказала ДА: Анастасия Решетова похвасталась помолвочным кольцом
А накануне, бывшая подруга известного рэпера Тимати привлекла внимание, похваставшись роскошным кольцом с внушительным камнем. Этот момент стал настоящей сенсацией, ведь Настя всегда была в центре внимания благодаря своей яркой личности и амбициозным планам на будущее.

Еще в школьные годы она четко осознавала, что мечтает стать успешной моделью, и с тех пор активно двигалась в этом направлении, стремясь к всемирной известности и признанию. Когда Настя училась в 11 классе, она обратила внимание на Тимура Юнусова, более известного как Тимати. Несмотря на то что на тот момент он уже состоял в отношениях с Аленой Шишковой, которая родила ему дочь Алису, Настя была полна решимости завоевать его сердце. Можно сказать, что она была одержима мыслью о том, чтобы привлечь его внимание, и сделала все возможное для этого. Официально их роман начался в январе 2014 года, когда Насте исполнилось 18 лет, и теперь они могли открыто говорить о своих чувствах без каких-либо опасений. В марте того же года Настя приняла участие в конкурсе "Мисс Россия 2014", где стала первой вице-мисс. Существует мнение, что ее успех в этом конкурсе мог быть связан с поддержкой Тимати, ведь в подобных мероприятиях часто играют роль связи и знакомства.

Однако, несмотря на ее достижения, мама Тимура не одобряла их отношения, и даже рождение их сына Ратмира в октябре 2016 года не изменило ситуации. В конце концов, осенью 2020 года пара решила расстаться, и это стало началом новой главы в жизни Насти.

Я сказала ДА: Анастасия Решетова похвасталась помолвочным кольцом


После разрыва с Тимати, Решетова не осталась без внимания со стороны мужчин. Вскоре в прессе начали появляться слухи о ее романе с Нурали Алиевым, внуком бывшего президента Казахстана. Пара была замечена вместе на отдыхе, а также начала публиковать совместные фотографии в социальных сетях, что только подогревало интерес к их отношениям. Однако, несмотря на все спекуляции, Настя не могла рассчитывать на что-то серьезное, так как Нурали был женат и воспитывал детей.

Я сказала ДА: Анастасия Решетова похвасталась помолвочным кольцом


В последнее время также активно обсуждали ее возможный роман с Яном Абрамовым, мужем певицы Алсу. После того как Алсу развелась со своим супругом, она открыто заявила о том, что Настя сыграла определенную роль в их расставании. Таким образом, за плечами Анастасии можно насчитать как минимум три романа с женатыми мужчинами, что, безусловно, добавляет перчинки в ее биографию.

Теперь, находясь на отдыхе на экзотических Мальдивах, Настя с гордостью демонстрирует свое новое кольцо, уверяя всех, что приняла предложение руки и сердца.

Я сказала ДА: Анастасия Решетова похвасталась помолвочным кольцом


Однако, несмотря на всеобщее внимание, она пока не раскрывает имя своего избранника, который, по всей видимости, предпочитает оставаться в тени.

Я сказала ДА: Анастасия Решетова похвасталась помолвочным кольцом


Интересно, что предложение было сделано аккурат под ее день рождения, что говорит о продуманности и романтичности этого момента. Возможно, это было своего рода экономией на подарке, но в любом случае, Настя выглядит счастливой и довольной. Так что жизнь Насти Решетовой полна неожиданных поворотов, интриг и романтических приключений, и, кажется, она не собирается останавливаться на достигнутом. Впереди ее ждет множество новых свершений и, возможно, еще больше захватывающих историй, которые она обязательно поделится с поклонниками.

Я сказала ДА: Анастасия Решетова похвасталась помолвочным кольцом




← Дима Билан, Александр Петров, Натали А... Палагея Крылова: от бунтаря к просветл... →

Ключевые слова: Анастасия Решетова

Количество просмотров: 3 523
Автор: Lili

Автор фото: Личная страница в социальной сети

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
"Он достоин": Виктория Боня рассказала об отношениях Тимати с Алёной Шишковой
Анастасия Решетова сообщила, что не имела отношения к разрыву Тимати с Алёной Шишковой
После расставания Тимати оставил Анастасии Решетовой свою квартиру
Анастасия Решетова ответила на слухи о расставании с Тимати, разместив новое фото
Фея Сабрина Карпантер, колдунья Леди Гага и ультра-сексуальная Чаппел Рон: лучшие фото с премии Грэмми В минувшие выходные звезды собрались в Лос Анджелесе.
Полина Диброва пошла по психологам 27 января в Москве состоялось масштабное и по-настоящему значимое событие.
Ким Кардашьян купила бюстгальтер Бритни Спирс и отреагировала на линию нижнего белья Сидни Суини В последнее время Ким сделала несколько любопытных покупок.
Марго Робби устроила из пресс-тура фильма «Грозовой перевал» яркое реалити-шоу У неё это уже получалось с фильмами «Барби» и «Большое, смелое, красивое путешествие», так почему не сделать это снова.
Кристина Асмус не скрывает свой новый роман, но хранит в тайне имя бойфренда И это вполне в характере Асмус.
Сидни Суини оригинально анонсировала выход собственной коллекции нижнего белья И сама продемонстрировала одну из моделей.
Опережая сплетни, слухи и лживые домыслы: Аврора Киба сообщила о расставании с Григорием Лепсом Аврора Киба больше не является невестой известного певца Григория Лепса.
Палагея Крылова: от бунтаря к просветлённому учителю. История Палагеи Крыловой — это не рассказ о безупречном пути, а живая хроника преодоления, поиска и рождения новой реальности.
Я сказала ДА: Анастасия Решетова похвасталась помолвочным кольцом Сегодня Анастасии исполнилось 29 лет.
Анастасия Волочкова отпраздновала свой 50-й день рождения И, как всегда, это событие стало поводом для обсуждений и споров.
© 2004-2026 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.