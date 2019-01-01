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Николай Носков презентовал новую композицию "Живой"

Вчера, 21:03
Видео с участием Николая Носкова появилось сразу в нескольких блогах. В прошедшие выходные Николай принял участие в съёмках для программы "Однажды", где исполнил несколько песен.

Николай Носков презентовал новую композицию "Живой"
Видео с участием Николая Носкова появилось сразу в нескольких блогах. В прошедшие выходные Николай принял участие в съёмках для программы "Однажды", где исполнил несколько песен.

Николай Носков презентовал новую композицию "Живой"


Николай Носков презентовал новую композицию "Живой"


Продюсер Виктор Дробыш, взявший шефство над Носковым, отметил, что голоса артист не утратил и после инсульта, поэтому на его концерты продолжат приходить.



Помимо этого ведущая Екатерина Стриженова опубликовала видео чаепития с Николаем. Таким образом Стриженова поддержала выход новой песни Николая Носкова "Живой".

"«Живой»!!! Вышла новая песня Николая Носкова, позади три года борьбы за жизнь... Сегодня начинаются репетиции с оркестром. Пожелаем удачи! 9 декабря Коля выйдет перед шеститысячным залом Крокус Сити Холла, приходите! #николайНосков #МаринаНоскова",

- поведала Екатерина.



Предлагаю послушать песни Николая Носкова чуть ниже:

"Живой",



"Это здорово",



"На меньшее я не согласен".



Напомним, проблемы со здоровьем у Николая Носкова начались еще весной 2017 года. В ночь на 27 марта известного российского певца экстренно госпитализировали в клинический госпиталь «Лапино». Тогда он перенес операцию по удалению тромба.

В середине августа 2018 года Николая Носкова госпитализировали с инсультом.

К счастью, осенью 2018 года Николай вышел на связь, появившись в программе "Идеальный ремонт" на Первом канале.

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Ключевые слова: Николай Носков

Количество просмотров: 2 639
Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com/nikolaynoskov_official

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