Николай Носков презентовал новую композицию "Живой"

Продюсер Виктор Дробыш, взявший шефство над Носковым, отметил, что голоса артист не утратил и после инсульта, поэтому на его концерты продолжат приходить.
Помимо этого ведущая Екатерина Стриженова опубликовала видео чаепития с Николаем. Таким образом Стриженова поддержала выход новой песни Николая Носкова "Живой".
"«Живой»!!! Вышла новая песня Николая Носкова, позади три года борьбы за жизнь... Сегодня начинаются репетиции с оркестром. Пожелаем удачи! 9 декабря Коля выйдет перед шеститысячным залом Крокус Сити Холла, приходите! #николайНосков #МаринаНоскова",
- поведала Екатерина.
Предлагаю послушать песни Николая Носкова чуть ниже:
"Живой",
"Это здорово",
"На меньшее я не согласен".
Напомним, проблемы со здоровьем у Николая Носкова начались еще весной 2017 года. В ночь на 27 марта известного российского певца экстренно госпитализировали в клинический госпиталь «Лапино». Тогда он перенес операцию по удалению тромба.
В середине августа 2018 года Николая Носкова госпитализировали с инсультом.
К счастью, осенью 2018 года Николай вышел на связь, появившись в программе "Идеальный ремонт" на Первом канале.