Концерт рэпера Verbee закончился давкой





В конце ноября, в рамках своего масштабного тура, рэпер Verbee провел концерт в Омске

Евгений Вербицкий, известный, как Verbee — молодой и перспективный рэп исполнитель, покоривший топ-чарты такими хитами как «Зацепила», «Один» и «Давай взорвем», по праву считается одним из главных музыкальных прорывов 2019 года.



Его выступления на больших концертах типа «Маёвка 2019», «Выпускной музыки первого», «Hip Hop May Day» и на других популярных площадках, всегда превращались в яркое шоу, а во время своего концерта в Омске он решил спеть, спустившись со сцены.



В результате произошла настоящая давка, но, несмотря на трудности Verbee все же смог продолжить свое выступление.









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Автор фото: Instagram



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