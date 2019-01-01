Евгений Вербицкий, известный, как Verbee — молодой и перспективный рэп исполнитель, покоривший топ-чарты такими хитами как «Зацепила», «Один» и «Давай взорвем», по праву считается одним из главных музыкальных прорывов 2019 года.
Его выступления на больших концертах типа «Маёвка 2019», «Выпускной музыки первого», «Hip Hop May Day» и на других популярных площадках, всегда превращались в яркое шоу, а во время своего концерта в Омске он решил спеть, спустившись со сцены.
В результате произошла настоящая давка, но, несмотря на трудности Verbee все же смог продолжить свое выступление.
Концерт рэпера Verbee закончился давкой
Вчера, 19:15
В конце ноября, в рамках своего масштабного тура, рэпер Verbee провел концерт в Омске
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Ключевые слова: Verbee
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Количество просмотров: 1 534
Автор: LiliПерейти в галерею
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Автор фото: Instagram
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Концерт рэпера Verbee закончился давкой В конце ноября, в рамках своего масштабного тура, рэпер Verbee провел концерт в Омске
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