Отец Эмбер Херд угрожал расправой Джонни Деппу

Напомним, что 33-летняя Херд обвиняет своего бывшего супруга 56-летнего Джонни Деппа в домашнем насилии (к слову, полиция, выезжавшая на вызов в звездный дом, не зафиксировала у актрисы следов от побоев). Депп, в свою очередь, подал на бывшую жену ответный иск по обвинению в клевете - сумму своего ущерба он оценил в 50 миллионов долларов. На днях суд в очередной раз отложил рассмотрение дела на полгода.Тем временем, появляются всё новые подробности взаимоотношений звезд и даже членов их семей, что ещё больше очерняет и без того сомнительную репутацию Херд. Выяснилось, что отец актрисы Дэвид Херд буквально ненавидит Деппа и угрожал ему расправой: "Это чертов кусок дерьма! Когда я доберусь до него, я выбью из него все дерьмо. Я из Техаса, а мужчины там всегда при себе 45 калибр, я прикончу Джонни!". Показания участника этого разговора будут приобщены к делу, и на суде это явно не сыграет в пользу Эмбер. Дело в том, что Дэвид Херд практически шантажировал своего зятя Джонни Деппа, требуя с него 10 процентов от каждого гонорара, и, не получив этих денег из-за развода, он, разумеется, объявил актёру войну.