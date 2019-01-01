Тем временем, появляются всё новые подробности взаимоотношений звезд и даже членов их семей, что ещё больше очерняет и без того сомнительную репутацию Херд. Выяснилось, что отец актрисы Дэвид Херд буквально ненавидит Деппа и угрожал ему расправой: "Это чертов кусок дерьма! Когда я доберусь до него, я выбью из него все дерьмо. Я из Техаса, а мужчины там всегда при себе 45 калибр, я прикончу Джонни!". Показания участника этого разговора будут приобщены к делу, и на суде это явно не сыграет в пользу Эмбер. Дело в том, что Дэвид Херд практически шантажировал своего зятя Джонни Деппа, требуя с него 10 процентов от каждого гонорара, и, не получив этих денег из-за развода, он, разумеется, объявил актёру войну.
Отец Эмбер Херд угрожал расправой Джонни Деппу
Сегодня, 02:05
Скандал вокруг актерского развода Джонни Деппа и Эмбер Херд вышел на новый уровень - СМИ стал известен совершенно вопиющий факт.
Напомним, что 33-летняя Херд обвиняет своего бывшего супруга 56-летнего Джонни Деппа в домашнем насилии (к слову, полиция, выезжавшая на вызов в звездный дом, не зафиксировала у актрисы следов от побоев). Депп, в свою очередь, подал на бывшую жену ответный иск по обвинению в клевете - сумму своего ущерба он оценил в 50 миллионов долларов. На днях суд в очередной раз отложил рассмотрение дела на полгода.
Тем временем, появляются всё новые подробности взаимоотношений звезд и даже членов их семей, что ещё больше очерняет и без того сомнительную репутацию Херд. Выяснилось, что отец актрисы Дэвид Херд буквально ненавидит Деппа и угрожал ему расправой: "Это чертов кусок дерьма! Когда я доберусь до него, я выбью из него все дерьмо. Я из Техаса, а мужчины там всегда при себе 45 калибр, я прикончу Джонни!". Показания участника этого разговора будут приобщены к делу, и на суде это явно не сыграет в пользу Эмбер. Дело в том, что Дэвид Херд практически шантажировал своего зятя Джонни Деппа, требуя с него 10 процентов от каждого гонорара, и, не получив этих денег из-за развода, он, разумеется, объявил актёру войну.
Тем временем, появляются всё новые подробности взаимоотношений звезд и даже членов их семей, что ещё больше очерняет и без того сомнительную репутацию Херд. Выяснилось, что отец актрисы Дэвид Херд буквально ненавидит Деппа и угрожал ему расправой: "Это чертов кусок дерьма! Когда я доберусь до него, я выбью из него все дерьмо. Я из Техаса, а мужчины там всегда при себе 45 калибр, я прикончу Джонни!". Показания участника этого разговора будут приобщены к делу, и на суде это явно не сыграет в пользу Эмбер. Дело в том, что Дэвид Херд практически шантажировал своего зятя Джонни Деппа, требуя с него 10 процентов от каждого гонорара, и, не получив этих денег из-за развода, он, разумеется, объявил актёру войну.
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Ключевые слова: Джонни Депп, Эмбер Херд
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Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: gossipcop.com, fq.co.nz, pinterest.com
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Автор фото: gossipcop.com, fq.co.nz, pinterest.com
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