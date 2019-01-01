Благотворительная акция «Добрая ёлка» набирает обороты

Актриса и режиссер Евгения Дмитриева, актриса и телеведущая Жанна Эппле, актер Виталий Абдулов, музыкант и бизнесмен Андрей Ковалев, певица Манижа, телеведущий Павел Мавриди, певица Катя Лель и певец Арсений Бородин, а также участник «Квартета И» Камиль Ларин – первыми приняли участие в благотворительной акции.Организаторами «Доброй ёлки» выступили британская сеть магазинов игрушек Hamleys и фонда «Подари жизнь». Акция стартовала в Центральном детском магазине (ЦДМ) на Лубянке и проводится уже пятый год. По словам директора фонда «Подари жизнь» Екатерины Шерговой, ежегодно около 5000 подопечных благотворительной организации из-за болезни проводят новогодние праздники в больничных отделениях. И все они с нетерпением ожидают Новый годПредставители фонда «Подари жизнь» заранее узнали у них, какой подарок они хотели бы получить от Деда Мороза и Снегурочки. Пожелания ребят написали на открытках и развесили на «Добрых Елках» в московских магазинах Hamleys. Звездные гости выбирали открытки и исполняли мечты детей.Выбирая подарок для одного из детей, певица Манижа вспомнила и о своем детстве.«Не сказать, что мы очень богато жили, и не на все праздники родители могли позволить себе дарить детям подарки. Наверное, самым главным подарком в детстве было ожидание праздника. Когда мама готовила вкусные салаты. Праздничный стол. Вся семья собиралась вместе. Мы очень долго были в эмиграции, не видели многих. И в свои 28 лет я понимаю, что самым главным подарком были встречи с близкими. Об этом я вспоминаю с теплотой. А о материальных вещах как-то не думаю. Я не умею дарить подарки. Всегда боюсь не угодить. Выбрать не то, что нужно. Но с племянниками все получается. У меня их три. Поэтому машинки и другие презенты мы каждый новый год выбираем вместе».А вот у музыканта и бизнесмена Андрея Ковалева папаслужил в Венгрии и привез ему металлическую электрическую дорогу.- В 60-е годы это было чем-то фантастическим. А еще помню, мне подарили самокат. Как-то мальчик у школы подошел, а мне было четыре года, наверное, и говорит: дай покататься! Я дал покататься. Я был добрым мальчиком. Через два часа мне бабушка говорила: пошли домой, мальчик больше не приедет. А я все ждал свой самокат — до сих пор жду… Мой сын Никита любит маленькие машинки — у него, наверное, их уже тысяча. Но, правда, в последнее время он стал недолго с ними играть. Чувствую, что парень растет, и сейчас для него лучший подарок — это книжка. Он много читать стал — ему пять лет».В ближайшее время к акции присоединятся и другие известные люди, но стать её может каждый желающий. Для этого нужно найти «Добрую Елку» в любом магазине Hamleys, выбрать открытку на елке, отыскать в магазине желанную игрушку, оплатить ее и оставить на кассе. В новогодние праздники все эти подарки окажутся у детей в больницах.