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AnDy Darling презентовала новый трек о женской силе и независимости

Сегодня, 10:35
AnDy Darling популярна в США, а после её успешного выступления на шоу «Песни» о ней всерьез заговорили и в России.

AnDy Darling презентовала новый трек о женской силе и независимости
После её провокационной «Карусели» у певицы вышел клип на трек «Я твой герой», и в этот раз, работая над проектом, AnDy вдохновилась женской несокрушимостью.

Винтовки, биты и мины в руках хрупких дам — именно так она решила раскрыть тему женской силы.

AnDy Darling презентовала новый трек о женской силе и независимости


Разные эпохи и разные типажи девушек — AnDy уверена в том, что сильные и независимые женщины существовали и будут существовать всегда, независимо от времени.

— Песня посвящается всем рэперам, чрезмерно употребляющим слово «сука» в своих треках. Сами того не подозревая, они воспитывают шовинизм в подрастающем поколении. Если ты называешь женщину «сукой», то, скорее всего, сам «сукой» и являешься, - уверена певица.

AnDy Darling презентовала новый трек о женской силе и независимости


Что касается самого клипа, то его съемки проходили в целом киногороде и длились около 20 часов подряд.

— Локация сама нашлась, если честно. Мне ее сами предложили, а я не могла отказаться от целого киногорода! Кстати, тачка, которую мы используем, одна такая в мире — хэнд-мэйд. Это непростая Волга. В нее засунули джип Lexus GL-470 и фары от Гелика. Получилось все и даже больше. Я благодарна команде, родителям и Богу за это. Мы не нанимали никакой продакш — все делали сами. Наша режиссер — молодая девушка, ей всего 21 год. Ее зовут Кира Пiсоцкая— она гений. Честно, я никогда не видела музыкальных клипов с таким динамичным монтажом! Однозначно считаю это лучшей своей работой. Проект полностью сделан моими руками, а также руками режиссера, танцоров и моих родителей. Я же стала со-режиссером, сценаристом, продюсером и стилистом всего клипа, - рассказала AnDy в беседе с журналистами.


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Ключевые слова: AnDy Darling, Я твой герой смотреть слушать онлайн

Количество просмотров: 949
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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