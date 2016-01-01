Филипп Киркоров отказался от заработка ради своих детей

Всем известно, что новогодние праздники - это горячая пора для всех артистов, ведь всего за несколько выступлений можно получить гонорар как за целый год. Однако не все звезды выбирают деньги - для некоторых важнее провести самые волшебные дни в году в кругу семьи.Среди них оказался и Филипп Киркоров. Певец признался, что отверг все предложения корпоративных концертов и проведёт праздники со своими наследниками - Аллой-Викторией и Мартином.