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Филипп Киркоров отказался от заработка ради своих детей

Вчера, 20:47
Певец Филипп Киркоров отверг предложения участвовать в новогодних корпоративах.

Филипп Киркоров отказался от заработка ради своих детей
Всем известно, что новогодние праздники - это горячая пора для всех артистов, ведь всего за несколько выступлений можно получить гонорар как за целый год. Однако не все звезды выбирают деньги - для некоторых важнее провести самые волшебные дни в году в кругу семьи.

Филипп Киркоров отказался от заработка ради своих детей


Филипп Киркоров отказался от заработка ради своих детей


Среди них оказался и Филипп Киркоров. Певец признался, что отверг все предложения корпоративных концертов и проведёт праздники со своими наследниками - Аллой-Викторией и Мартином.

Филипп Киркоров отказался от заработка ради своих детей

← Natali Abashkina - brunetteingrapes Anna Krsk 124 →

Ключевые слова: Филипп Киркоров

Количество просмотров: 6 877
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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