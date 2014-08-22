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Фильм-триумфатор «Золотого глобуса-2017» «Ла-Ла Ленд» покоряет российских зрителей

Вчера, 02:38
Главный фаворит предстоящей премии «Оскар» фильм «Ла-Ла Ленд» вышел в российский прокат.

Фильм-триумфатор «Золотого глобуса-2017» «Ла-Ла Ленд» покоряет российских зрителей
Новое творение режиссера Дэмьена Шазелла стало настоящим событием в мире кино задолго до выхода в широкий прокат. На недавней премии "Золотой глобус" картина победила во всех семи главных номинациях, в которых была представлена. Также лента номинирована сразу в 11 категориях престижной британской премии BAFTA. "Ла-Ла Ленд" с большой вероятностью соберет и целый урожай статуэток "Оскар". Напомним, объявление номинантов на главную кинопремию года состоится 24 января, сама торжественная церемония состоится в Лос-Анджелесе в ночь с 26 на 27 февраля.

Фильм-триумфатор «Золотого глобуса-2017» «Ла-Ла Ленд» покоряет российских зрителей


Именно в Лос-Анджелесе, городе ангелов и мировых кинозвезд, разворачивается действие ленты. Интересно, что "Ла-Ла Ленд"- одно из прозвищ легендарного города. Фильм начинается с грандиозной сцены массового танца под зажигательную песню прямо в автомобильной пробке. Именно здесь впервые встречаются взгляды двух мечтателей - начинающей актрисы Мии (Эмма Стоун) и джазового пианиста Себастьяна (Райан Гослинг), пытающегося вернуть своему музыкальному жанру былую славу. Случайность, которая навсегда изменит их судьбы. Да, эта история не нова, но от очарования, творящегося на экране, совершенно невозможно оторваться.

Фильм-триумфатор «Золотого глобуса-2017» «Ла-Ла Ленд» покоряет российских зрителей


Фильм-триумфатор «Золотого глобуса-2017» «Ла-Ла Ленд» покоряет российских зрителей


Фильм-триумфатор «Золотого глобуса-2017» «Ла-Ла Ленд» покоряет российских зрителей


Шазелл признается в любви прекрасной эпохе фильмов-мюзиклов 40-60-х годов, особенно выделяя ленту "Шербурские зонтики". Тончайшие моменты, подхваченные в этих картинах, соединяются с чуть ли не главным романтическим героем "Ла-Ла Ленда" - Лос-Анджелесом. Великий город здесь показан так, каким его, пожалуй, ещё не видел ни один зритель: "Я решил, что будет здорово снять его в широкоэкранном формате, чтобы получилось также масштабно и зрелищно, как в классических голливудских мюзиклах. Я рассказал историю любви в позабытом, но таком чудесном жанре при помощи музыки, песен и танцев, однако действие происходит в наши дни" - говорит режиссер.

Фильм-триумфатор «Золотого глобуса-2017» «Ла-Ла Ленд» покоряет российских зрителей


Фильм-триумфатор «Золотого глобуса-2017» «Ла-Ла Ленд» покоряет российских зрителей


Фильм-триумфатор «Золотого глобуса-2017» «Ла-Ла Ленд» покоряет российских зрителей


Настоящая находка фильма - главные герои. Эмма Стоун и Райан Гослинг уже встречались на съемочных площадках ранее, но эта совместная работа - пока лучшее, что сотворил их дуэт. Актер должен уметь всё - это про них. Песни, танцы в исполнении звезд смотрятся невероятно органично. При всём этом музыкальные номера не выглядят приторно отточенными до идеала, и в этом главное отличие фильма от обычного мюзикла. Образы, костюмы героев безупречны и продуманы до мелочей, но при этом очень просты - они обычные молодые люди.

Фильм-триумфатор «Золотого глобуса-2017» «Ла-Ла Ленд» покоряет российских зрителей


За музыку в ленте отвечал давний друг Шазелла, композитор Джастин Гурвич. Мелодии и композиции, вошедшие в фильм, несомненно, пополнят золотую коллекцию лучших саундтреков, а заглавная песня в исполнении Эммы и Райана "City Of Stars" уже стала настоящим хитом в сети.

Фильм-триумфатор «Золотого глобуса-2017» «Ла-Ла Ленд» покоряет российских зрителей


Фильм-триумфатор «Золотого глобуса-2017» «Ла-Ла Ленд» покоряет российских зрителей


"Ла-Ла Ленд" выходит за границы жанра мюзикла - это и мелодрама, и трагикомедия, и даже драма. Фильм прост - прост, как всё гениальное. Поэтому звание шедевра на долгие годы ему можно дать уже сейчас, в независимости от того, сколько наград он ещё получит. Ведь они - не главное. Главное, что эта картина с живой душой, которая откроется зрителю, готовому хотя бы на пару часов оторваться от реальности и перенестись в мечту.

Фильм-триумфатор «Золотого глобуса-2017» «Ла-Ла Ленд» покоряет российских зрителей


Фильм-триумфатор «Золотого глобуса-2017» «Ла-Ла Ленд» покоряет российских зрителей

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Ключевые слова: Райан Гослинг, Эмма Стоун, Дэмьен Шазелл, Золотой глобус-2017, Оскар-2017

Количество просмотров: 14 872
Автор: Katarina

Автор фото: кадры из фильма, gettyimages, reuters

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