Звёзды собрались на премьере фильма «Притяжение»

Интересно, что первыми зрителями новой работы режиссера Фёдора Бондарчука стали не знаменитости и не журналисты, как это обычно бывает, а обычные жители одного из районов Москвы - Чертаново. Для них в одном местных кинотеатров прошел специальный показ в минувший выходной.Именно Чертаново становится основным местом действия блокбастера "Притяжение", который выйдет в российский прокат уже в этот четверг. Туда падает настоящий космический корабль, попутно разрушив десятки домов. Территория оцеплена, ведётся массовая эвакуация людей.Разумеется, главными гостями премьеры стали актеры фильма.Олег МеньшиковРиналь МухаметовИрина Старшенбаум и Александр ПетровСергей ГармашТакже в этот вечер на торжественной дорожке появились:Анна КалашниковаСветлана Устинова и Илья СтюартЕлизавета АрзамасоваРавшана КурковаВиктория ИсаковаИлья Бачурин и Надежда СысоеваДенис КляверИнна МаликоваКонстантин и Алина КрюковыСергей Бондарчук, Антонина Паперная, Тата Бондарчук, Владимир ЯглычКсения Лаврова-ГлинкаАнтон и Дарья ЗлатопольскиеКоманда "Притяжения" на сцене "Октября"