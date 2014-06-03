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Звёзды собрались на премьере фильма «Притяжение»

Сегодня, 07:47
В столичном кинотеатре "Октябрь" состоялась, пожалуй, самая громкая российская премьера наступившего года.

Звёзды собрались на премьере фильма «Притяжение»
Интересно, что первыми зрителями новой работы режиссера Фёдора Бондарчука стали не знаменитости и не журналисты, как это обычно бывает, а обычные жители одного из районов Москвы - Чертаново. Для них в одном местных кинотеатров прошел специальный показ в минувший выходной.
Именно Чертаново становится основным местом действия блокбастера "Притяжение", который выйдет в российский прокат уже в этот четверг. Туда падает настоящий космический корабль, попутно разрушив десятки домов. Территория оцеплена, ведётся массовая эвакуация людей.
Разумеется, главными гостями премьеры стали актеры фильма.

Олег Меньшиков
Звёзды собрались на премьере фильма «Притяжение»


Звёзды собрались на премьере фильма «Притяжение»


Риналь Мухаметов
Звёзды собрались на премьере фильма «Притяжение»


Ирина Старшенбаум и Александр Петров
Звёзды собрались на премьере фильма «Притяжение»


Сергей Гармаш
Звёзды собрались на премьере фильма «Притяжение»


Также в этот вечер на торжественной дорожке появились:

Анна Калашникова
Звёзды собрались на премьере фильма «Притяжение»


Светлана Устинова и Илья Стюарт
Звёзды собрались на премьере фильма «Притяжение»


Елизавета Арзамасова
Звёзды собрались на премьере фильма «Притяжение»


Равшана Куркова
Звёзды собрались на премьере фильма «Притяжение»


Виктория Исакова
Звёзды собрались на премьере фильма «Притяжение»


Звёзды собрались на премьере фильма «Притяжение»


Илья Бачурин и Надежда Сысоева
Звёзды собрались на премьере фильма «Притяжение»


Денис Клявер
Звёзды собрались на премьере фильма «Притяжение»


Инна Маликова
Звёзды собрались на премьере фильма «Притяжение»


Константин и Алина Крюковы
Звёзды собрались на премьере фильма «Притяжение»


Звёзды собрались на премьере фильма «Притяжение»


Сергей Бондарчук, Антонина Паперная, Тата Бондарчук, Владимир Яглыч
Звёзды собрались на премьере фильма «Притяжение»


Ксения Лаврова-Глинка
Звёзды собрались на премьере фильма «Притяжение»


Антон и Дарья Златопольские
Звёзды собрались на премьере фильма «Притяжение»


Команда "Притяжения" на сцене "Октября"
Звёзды собрались на премьере фильма «Притяжение»

← Фёдор Бондарчук произвёл фурор, появи...

Ключевые слова: Премьера фильма Притяжение

Количество просмотров: 6 773
Автор: Katarina

Автор фото: Наталия Прохорова

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