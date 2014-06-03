Звёзды собрались на премьере фильма «Притяжение»

Именно Чертаново становится основным местом действия блокбастера "Притяжение", который выйдет в российский прокат уже в этот четверг. Туда падает настоящий космический корабль, попутно разрушив десятки домов. Территория оцеплена, ведётся массовая эвакуация людей.
Разумеется, главными гостями премьеры стали актеры фильма.
Олег Меньшиков
Риналь Мухаметов
Ирина Старшенбаум и Александр Петров
Сергей Гармаш
Также в этот вечер на торжественной дорожке появились:
Анна Калашникова
Светлана Устинова и Илья Стюарт
Елизавета Арзамасова
Равшана Куркова
Виктория Исакова
Илья Бачурин и Надежда Сысоева
Денис Клявер
Инна Маликова
Константин и Алина Крюковы
Сергей Бондарчук, Антонина Паперная, Тата Бондарчук, Владимир Яглыч
Ксения Лаврова-Глинка
Антон и Дарья Златопольские
Команда "Притяжения" на сцене "Октября"