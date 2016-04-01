"Наслаждаемся природой после небольшого испуга. Целую вас" - написал сегодня в своём блоге Антонио, чтобы успокоить своих изрядно поволновавшихся поклонников. Также актер выложил свежий снимок с прогулки - компанию звезде составила его возлюбленная Николь Кэмпел.
Антонио Бандерас заставил своих поклонников поволноваться
Вчера, 23:12
Знаменитый актер Антонио Бандерас дал о себе знать после вчерашней экстренной госпитализации.
Накануне все мировые издания облетело сообщение о госпитализации Антонио Бандераса. После продолжительной тренировки в спортзале своего особняка в Великобритании, актеру стало плохо. Медики диагностировали у него сердечный приступ. После оказания первой помощи Бандерас был доставлен в клинику.
"Наслаждаемся природой после небольшого испуга. Целую вас" - написал сегодня в своём блоге Антонио, чтобы успокоить своих изрядно поволновавшихся поклонников. Также актер выложил свежий снимок с прогулки - компанию звезде составила его возлюбленная Николь Кэмпел.
"Наслаждаемся природой после небольшого испуга. Целую вас" - написал сегодня в своём блоге Антонио, чтобы успокоить своих изрядно поволновавшихся поклонников. Также актер выложил свежий снимок с прогулки - компанию звезде составила его возлюбленная Николь Кэмпел.
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Ключевые слова: Антонио Бандерас
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Количество просмотров: 7 527
Автор: KatarinaПерейти в галерею
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Автор фото: instagram
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