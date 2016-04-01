Антонио Бандерас заставил своих поклонников поволноваться

Накануне все мировые издания облетело сообщение о госпитализации Антонио Бандераса. После продолжительной тренировки в спортзале своего особняка в Великобритании, актеру стало плохо. Медики диагностировали у него сердечный приступ. После оказания первой помощи Бандерас был доставлен в клинику."Наслаждаемся природой после небольшого испуга. Целую вас" - написал сегодня в своём блоге Антонио, чтобы успокоить своих изрядно поволновавшихся поклонников. Также актер выложил свежий снимок с прогулки - компанию звезде составила его возлюбленная Николь Кэмпел.