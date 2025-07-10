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Карди Би: Завоевание Парижа в стиле "шоу должно продолжаться"

10.07.25 / 12:23
Неделя моды в Париже – это всегда феерия стиля, гламура и неожиданных поворотов.

Карди Би: Завоевание Парижа в стиле "шоу должно продолжаться"
Но даже на фоне опытных моделей и именитых дизайнеров, Карди Би сумела выделиться, превратив своё участие в настоящий перформанс. Её визиты на показы стали не просто появлением на красной дорожке, а целой серией тщательно срежиссированных выступлений, заставляющих задуматься: кто здесь главная звезда – модельер или сама Карди? Началось всё с показа Schiapali. Карди Би, облачённая в чёрный, струящийся наряд, сделанный словно из вороньих перьев, появилась в сопровождении ворона. Образ, мгновенно окрещённый «Малифисента», стал вирусным за считанные минуты. Его безупречная театральность подчеркивала не только драматизм самого наряда, но и осознанную демонстрацию звёздного статуса певицы. Карди, словно владычица тьмы, властно покоряла парижские модные вершины.

Карди Би: Завоевание Парижа в стиле "шоу должно продолжаться"


Следующим ярким пятном в этой модной саге стал показ Rahu Mishra. Здесь Карди выбрала совершенно противоположный образ – розовое платье, напоминающее пышный куст, окрашенный в необычный свекольный оттенок. Запоздав на 75 минут, она, казалось, даже не считала нужным извиняться, поскольку она главная звезда шоу, а не те, кто ходит по подиуму.

Карди Би: Завоевание Парижа в стиле "шоу должно продолжаться"


Еще одним откровением стало платье, отдаленно напоминающее наряд монашки.

Карди Би: Завоевание Парижа в стиле "шоу должно продолжаться"


Кульминацией же стал финальный аккорд: татуировка на ягодицах Карди, показанная фотографам без всяких прикрас. Этот жест, смелый и открытый, с одной стороны, подтвердил её готовность к шокированию публики, с другой – продемонстрировал уверенность в себе и своей привлекательности. Это было не просто показ тела, а явление себя как целостной и неповторимой личности, наперекор всем условностям и стереотипам. Таким образом, участие Карди Би в Неделе моды в Париже стало не просто показом модных образов, а завораживающим спектаклем, где сама певица является непревзойдённой звездой, режиссёром и сценаристом своей собственной жизни. Её смелые выходы будут ещё долго обсуждаться в модных кругах, доказывая, что главное в мире высокой моды – это не только одежда, но и уникальность личности, способной покорять сердца (и заголовки газет) своей неординарностью.

Карди Би: Завоевание Парижа в стиле "шоу должно продолжаться"



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Ключевые слова: Карди Би

Количество просмотров: 4 511
Автор: Lili

Автор фото: скрин

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Карди Би: Завоевание Парижа в стиле "шоу должно продолжаться" Неделя моды в Париже – это всегда феерия стиля, гламура и неожиданных поворотов.
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