Сама телеведущая считает свою работу в шоу самой настоящей артистической деятельностью - ведь важно не просто рассказать людям рецепт того или иного блюда, важно заразить их идеей приготовить его самостоятельно. Именно это, по мнению Высоцкой, делает её передачу популярной - даже несмотря на то, что она непрофессиональный повар.
Юлия Высоцкая одёрнула своих недоброжелателей
Вчера, 17:45
Актриса Юлия Высоцкая поставила на место всех критикующих её людей.
Звезда кино и телеведущая Юлия Высоцкая неоднократно подвергалась критике - не только за свои актерские способности (некоторые пользователи сети считают их весьма посредственными), но также и за кулинарный талант. В частности, недоброжелатели считают, что Высоцкая потому и ведёт кулинарное шоу "Едим Дома", что её редко приглашают сниматься в кино.
Сама телеведущая считает свою работу в шоу самой настоящей артистической деятельностью - ведь важно не просто рассказать людям рецепт того или иного блюда, важно заразить их идеей приготовить его самостоятельно. Именно это, по мнению Высоцкой, делает её передачу популярной - даже несмотря на то, что она непрофессиональный повар.
Сама телеведущая считает свою работу в шоу самой настоящей артистической деятельностью - ведь важно не просто рассказать людям рецепт того или иного блюда, важно заразить их идеей приготовить его самостоятельно. Именно это, по мнению Высоцкой, делает её передачу популярной - даже несмотря на то, что она непрофессиональный повар.
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Ключевые слова: Юлия Высоцкая
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Количество просмотров: 18 122
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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