Юлия Высоцкая одёрнула своих недоброжелателей

Звезда кино и телеведущая Юлия Высоцкая неоднократно подвергалась критике - не только за свои актерские способности (некоторые пользователи сети считают их весьма посредственными), но также и за кулинарный талант. В частности, недоброжелатели считают, что Высоцкая потому и ведёт кулинарное шоу "Едим Дома", что её редко приглашают сниматься в кино.Сама телеведущая считает свою работу в шоу самой настоящей артистической деятельностью - ведь важно не просто рассказать людям рецепт того или иного блюда, важно заразить их идеей приготовить его самостоятельно. Именно это, по мнению Высоцкой, делает её передачу популярной - даже несмотря на то, что она непрофессиональный повар.