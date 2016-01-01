Мария Кожевникова рассказала правду о своих «ночных похождениях» по ресторанам

В личном блоге Марии Кожевниковой появился скриншот статьи из некоего интернет-издания - в материале актриса выставлена в не самом приятном свете. А именно - Кожевникову "обвиняют" в разгульном образе жизни: "Актриса и мать двоих детей Мария Кожевникова стала вести разгульный образ жизни. Она засиживается допоздна в ресторанах. Мария Кожевникова очень много работает, а все свободное время старается посвящать сыновьям. Ее супруг Евгений решил показать ей, что можно оставлять время и для себя".Саму актрису позабавила такая неожиданная информация: "Вот так и узнаю про себя что-то новенькое! Загуляла мать. Только не завидуйте моему обраХу " - написала Мария в комментарии к скриншоту, также указав на нелепую ошибку в тексте автора статьи.