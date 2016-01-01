Саму актрису позабавила такая неожиданная информация: "Вот так и узнаю про себя что-то новенькое! Загуляла мать. Только не завидуйте моему обраХу " - написала Мария в комментарии к скриншоту, также указав на нелепую ошибку в тексте автора статьи.
Мария Кожевникова рассказала правду о своих «ночных похождениях» по ресторанам
Вчера, 22:40
Актриса Мария Кожевникова прокомментировала новость о разгульной ночной жизни.
В личном блоге Марии Кожевниковой появился скриншот статьи из некоего интернет-издания - в материале актриса выставлена в не самом приятном свете. А именно - Кожевникову "обвиняют" в разгульном образе жизни: "Актриса и мать двоих детей Мария Кожевникова стала вести разгульный образ жизни. Она засиживается допоздна в ресторанах. Мария Кожевникова очень много работает, а все свободное время старается посвящать сыновьям. Ее супруг Евгений решил показать ей, что можно оставлять время и для себя".
Саму актрису позабавила такая неожиданная информация: "Вот так и узнаю про себя что-то новенькое! Загуляла мать. Только не завидуйте моему обраХу " - написала Мария в комментарии к скриншоту, также указав на нелепую ошибку в тексте автора статьи.
Саму актрису позабавила такая неожиданная информация: "Вот так и узнаю про себя что-то новенькое! Загуляла мать. Только не завидуйте моему обраХу " - написала Мария в комментарии к скриншоту, также указав на нелепую ошибку в тексте автора статьи.
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Ключевые слова: Мария Кожевникова
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Количество просмотров: 4 394
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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