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Дэнни Бойл рассказал о своём любимом месте в России

Вчера, 17:11
Именитый режиссёр Дэнни Бойл представил в Москве новый фильм "Трейнспоттинг 2" ("На игле 2").

Дэнни Бойл рассказал о своём любимом месте в России
Лента "Трейнспоттинг 2" или "На игле 2" является продолжением культового фильма 1996 года "На игле", также снятого Дэнни Бойлом. Обе картины созданы на основе произведений писателя Ирвина Уэлша и рассказывают историю трёх друзей: Марка Рентона (Юэн Макгрегор), Дэниела Мёрфи (Юэн Бремнер) и Саймона Уильямсона в исполнении Джонни Ли Миллера. Разумеется, нельзя забыть об ещё одном центральном персонаже - это герой Роберта Карлайла Фрэнсис Бегби.

Дэнни Бойл рассказал о своём любимом месте в России


И если первая часть практически целиком была посвящена борьбе героев с наркотической зависимостью и бесконечным попыткам "завязать", то действие "На игле 2" происходит через 20 лет после тех событий. Нетривиальный подход к созданию фильмов, особый юмор и присущая только Бойлу оригинальность подачи материала вновь проявили себя во всей красе. Марк, всё-таки сумевший "соскочить", за прошедшие годы женился, нашёл работу, став бухгалтером, переехал из Шотландии в Нидерланды, затем развелся и вновь вернулся в Эдинбург. В родном городе его ждёт встреча со старыми друзьями, которых он когда-то крупно обворовал - Дэниел так и не бросил героин, а Саймон занимается руководством бара, с героина перейдя на кокаин. Фрэнсис же пытается привлечь своего сына к "тёмным делишкам" - кражам и разбою.

Дэнни Бойл рассказал о своём любимом месте в России


Дэнни Бойл рассказал о своём любимом месте в России


"На игле 2" погружает зрителей в ностальгию по первой картине, однако герои уже не смогут быть такими же, как раньше. Ведь всем им уже за 40, но они по-прежнему остаются большими детьми, способными на самые безумные поступки. Обилие комичных ситуаций и чёрного юмора сопровождаются идеально подобранным саундтреком, создающим правильное настроение на протяжении всей ленты. Однако комедией фильм всё же назвать нельзя - тема навсегда ушедшей молодости будет сквозить в каждом повороте сюжета.

Дэнни Бойл рассказал о своём любимом месте в России


"Мне очень нравится в героях фильма то, что у них есть свой собственный голос, уникальный и, в то же время, тревожный, очень смешной и очень индивидуальный. Они того из класса людей, у которых обычно нет своего голоса, но они отказываются быть жертвами. Они никогда не идут на компромисс" - заявил Дэнни Бойл на пресс-конференции, прошедшей в столичном отеле The Ritz-Carlton.

Дэнни Бойл рассказал о своём любимом месте в России


"Я люблю работать с небольшим бюджетом фильма и не гонюсь за кассовыми сборами. Я не люблю блокбастеры - это вообще не моя стихия. Мне по душе маленькие, но при этом очень насыщенные, а порой даже агрессивные приключенческие картины. Одной из такий работ для меня стал "Пляж"" - добавил Бойл.

Дэнни Бойл рассказал о своём любимом месте в России


Именно фильм "Пляж" поссорил режиссера с актером Юэном Макгрегором, который мечтал о роли в этой ленте (в итоге, главного персонажа сыграл Леонардо Ди Каприо). "Мы действительно поссорились из-за "Пляжа" и перестали разговаривать. Это было очень неловко. Но через некоторое время мы оба оказались в Шанхае и летели обратно в Лондон одним рейсом - правда, сидели в разных концах самолета и даже не смотрели друг на друга. Знаете, мы британцы вообще не особо эмоциональные. Так и просидели почти 12 часов. Но затем всё же поговорили. Юэн был очень великодушен и простил меня. Я очень рад вновь с ним работать" - рассказал режиссёр.

Дэнни Бойл рассказал о своём любимом месте в России


Также Дэнни Бойл признался в любви к России, заявив, что ему очень нравится приезжать сюда, ему нравится Москва. Однако своим самым любимым местом режиссёр назвал озеро Байкал: "Я был у вас уже пять раз. Недавно мне исполнилось шестьдесят лет, и мои дочки подарили мне путешествие. Побывать на Байкале и даже искупаться в нём - моя давняя мечта. Мы ехали по Транссибирской магистрали четыре дня. В итоге всё было так, как я хотел, даже купание. Это потрясающий опыт" - заявил Бойл.

Дэнни Бойл рассказал о своём любимом месте в России


Довольно сильный мороз в Москве ничуть не испугал режиссёра и он позировал фотографам на открытом воздухе.

Дэнни Бойл рассказал о своём любимом месте в России


Дэнни Бойл рассказал о своём любимом месте в России

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Ключевые слова: Дэнни Бойл

Количество просмотров: 3 952
Автор: Katarina

Автор фото: кадры из фильма, Наталия Прохорова, wdsspr

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