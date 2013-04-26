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Журнал Playboy вернёт на свои страницы обнаженных моделей

Вчера, 22:06
Знаменитое издание Playboy возвращается к истокам и снимает запрет на "клубничные" фото.

Журнал Playboy вернёт на свои страницы обнаженных моделей
Напомним, что решение о прекращении публикации снимков с участием обнаженных моделей было принято в декабре 2015 года. Большинство читателей мужского издания ожидаемо выступило против запрета, но редакция была непреклонна.

Журнал Playboy вернёт на свои страницы обнаженных моделей


Журнал Playboy был создан Хью Хефнером в 1953 году и мгновенно завоевал популярность сначала в США, а затем и в мире, и всё это благодаря фотографиям, которые больше не осмеливался выпускать никто. Мэрилин Монро украсила обложку и страницы самого первого номера. Русская версия издания вышла в 1995 году.

Журнал Playboy вернёт на свои страницы обнаженных моделей


Журнал Playboy вернёт на свои страницы обнаженных моделей


Журнал Playboy вернёт на свои страницы обнаженных моделей


Журнал Playboy вернёт на свои страницы обнаженных моделей


И вот, спустя чуть больше года без "обнаженки", редакция сдалась и признала, что совершила ошибку: "Я первый готов признать, что тот способ, которым журнал представлял обнаженную натуру, устарел, однако было ошибкой полностью убрать такие снимки. Мы напомним, чем является Playboy, и вернем себе свое лицо и идентичность" - заявил сын Хефнера Купер, который теперь выпускает издание. Также он уточнил, что принял это решение вместе с отцом. Так будет выглядеть обложка нового весеннего номера.

Журнал Playboy вернёт на свои страницы обнаженных моделей


Журнал Playboy вернёт на свои страницы обнаженных моделей

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Ключевые слова: Хью Хефнер, Купер Хефнер, Мэрилин Монро

Количество просмотров: 44 642
Автор: Katarina

Автор фото: playboy

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