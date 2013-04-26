Журнал Playboy вернёт на свои страницы обнаженных моделей

Напомним, что решение о прекращении публикации снимков с участием обнаженных моделей было принято в декабре 2015 года. Большинство читателей мужского издания ожидаемо выступило против запрета, но редакция была непреклонна.Журнал Playboy был создан Хью Хефнером в 1953 году и мгновенно завоевал популярность сначала в США, а затем и в мире, и всё это благодаря фотографиям, которые больше не осмеливался выпускать никто. Мэрилин Монро украсила обложку и страницы самого первого номера. Русская версия издания вышла в 1995 году.И вот, спустя чуть больше года без "обнаженки", редакция сдалась и признала, что совершила ошибку: "Я первый готов признать, что тот способ, которым журнал представлял обнаженную натуру, устарел, однако было ошибкой полностью убрать такие снимки. Мы напомним, чем является Playboy, и вернем себе свое лицо и идентичность" - заявил сын Хефнера Купер, который теперь выпускает издание. Также он уточнил, что принял это решение вместе с отцом. Так будет выглядеть обложка нового весеннего номера.