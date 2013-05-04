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Наташа Королёва показала фото повзрослевшего сына

Вчера, 21:27
Певица Наташа Королева обновила свой блог свежим снимком.

Наташа Королёва показала фото повзрослевшего сына
Взросление сына Наташи Королевой прошло довольно незаметно не только для её поклонников, но даже и для самой певицы: "Я оглянулась, а сыну уже 15 лет!!! Ааааааа как миг!!!" - подписала новый кадр Королева.

Наташа Королёва показала фото повзрослевшего сына


Сегодня Архип празднует свой день рождения. Подписчики блога звезды были поражены сходством юноши и его отца, Сергея Глушко: "Он просто копия папы!", "Невероятно похож" - гласят комментарии к снимку. Певица редко выкладывает фотографии сына.

Наташа Королёва показала фото повзрослевшего сына


Наташа Королёва показала фото повзрослевшего сына


Наташа Королёва показала фото повзрослевшего сына

← Полина Гагарина нашла песню, которая п... Стала известна правда о родах Юлии Сав... →

Ключевые слова: Наташа Королева, Сергей Глушко

Количество просмотров: 13 195
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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