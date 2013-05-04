Наташа Королёва показала фото повзрослевшего сына

Взросление сына Наташи Королевой прошло довольно незаметно не только для её поклонников, но даже и для самой певицы: "Я оглянулась, а сыну уже 15 лет!!! Ааааааа как миг!!!" - подписала новый кадр Королева.Сегодня Архип празднует свой день рождения. Подписчики блога звезды были поражены сходством юноши и его отца, Сергея Глушко: "Он просто копия папы!", "Невероятно похож" - гласят комментарии к снимку. Певица редко выкладывает фотографии сына.