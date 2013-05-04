Сегодня Архип празднует свой день рождения. Подписчики блога звезды были поражены сходством юноши и его отца, Сергея Глушко: "Он просто копия папы!", "Невероятно похож" - гласят комментарии к снимку. Певица редко выкладывает фотографии сына.
Наташа Королёва показала фото повзрослевшего сына
Вчера, 21:27
Певица Наташа Королева обновила свой блог свежим снимком.
Взросление сына Наташи Королевой прошло довольно незаметно не только для её поклонников, но даже и для самой певицы: "Я оглянулась, а сыну уже 15 лет!!! Ааааааа как миг!!!" - подписала новый кадр Королева.
Сегодня Архип празднует свой день рождения. Подписчики блога звезды были поражены сходством юноши и его отца, Сергея Глушко: "Он просто копия папы!", "Невероятно похож" - гласят комментарии к снимку. Певица редко выкладывает фотографии сына.
Сегодня Архип празднует свой день рождения. Подписчики блога звезды были поражены сходством юноши и его отца, Сергея Глушко: "Он просто копия папы!", "Невероятно похож" - гласят комментарии к снимку. Певица редко выкладывает фотографии сына.
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Ключевые слова: Наташа Королева, Сергей Глушко
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Количество просмотров: 13 195
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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