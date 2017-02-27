Церемония вручения премии «Оскар-2017» завершилась грандиозным скандалом

Такого не случалось никогда - лучшим фильмом года оказалась вовсе не та лента, которая была названа со сцены. Весь мир гадает: эта была ужасная ошибка или продуманный ход?Итак, самая главная номинация вечера - "Лучший фильм". Для объявления победителя на сцену выходят Фэй Данауэй и Уоррен Битти - они вскрывают конверт и зачитывают "Ла-Ла Ленд" - к этому моменту фильм-мюзикл уже получил 6 статуэток в различных номинациях. Команда картины поднимается на сцену, произносятся благодарственные речи. И вдруг ведущий церемонии Джимми Киммел заявляет об ошибке и показывает настоящий конверт с именем победителя - фильм "Лунный свет", рассказывающий о судьбе гея-афроамериканца.Ситуация стала абсолютным шоком не только для зрителей, но и для звёзд, сидящих в зале. Пользователи соцсетей возмущены - всё произошедшее выглядит как минимум не красиво и даже унизительно для создателей и поклонников "Ла-Ла Ленда", уже начавших праздновать победу своего фильма.