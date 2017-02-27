Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Церемония вручения премии «Оскар-2017» завершилась грандиозным скандалом

Вчера, 09:24
На торжественной церемонии «Оскар-2017» произошёл невероятный конфуз.

Церемония вручения премии «Оскар-2017» завершилась грандиозным скандалом
Такого не случалось никогда - лучшим фильмом года оказалась вовсе не та лента, которая была названа со сцены. Весь мир гадает: эта была ужасная ошибка или продуманный ход?

Церемония вручения премии «Оскар-2017» завершилась грандиозным скандалом


Итак, самая главная номинация вечера - "Лучший фильм". Для объявления победителя на сцену выходят Фэй Данауэй и Уоррен Битти - они вскрывают конверт и зачитывают "Ла-Ла Ленд" - к этому моменту фильм-мюзикл уже получил 6 статуэток в различных номинациях. Команда картины поднимается на сцену, произносятся благодарственные речи. И вдруг ведущий церемонии Джимми Киммел заявляет об ошибке и показывает настоящий конверт с именем победителя - фильм "Лунный свет", рассказывающий о судьбе гея-афроамериканца.

Церемония вручения премии «Оскар-2017» завершилась грандиозным скандалом


Ситуация стала абсолютным шоком не только для зрителей, но и для звёзд, сидящих в зале. Пользователи соцсетей возмущены - всё произошедшее выглядит как минимум не красиво и даже унизительно для создателей и поклонников "Ла-Ла Ленда", уже начавших праздновать победу своего фильма.

← Скарлетт Йоханссон показала пикантну... Худшие образы на красной дорожке «Оск... →

Ключевые слова: Оскар-2017

Количество просмотров: 17 069
Автор: Katarina

Автор фото: gettyimages

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Кейт Миддлтон появилась на красной дорожке премии BAFTA-2017
Фильм-триумфатор «Золотого глобуса-2017» «Ла-Ла Ленд» покоряет российских зрителей
Оскар 2014 - церемония награждения
Все победители 88-й церемонии вручения премий "Оскар"
Самое популярное за неделю
Комментарии
Триумфаторы «Оскара-2017» получили свои статуэтки В Лос-Анджелесе объявлены победители премии "Оскар".
Лучшие образы звезд на церемонии «Оскар-2017» Самые запоминающиеся наряды торжественного вечера и победители церемонии «Оскар-2017».
Худшие образы на красной дорожке «Оскар-2017» Большинство знаменитостей выбрало удачные наряды, однако без модных провалов всё же не обошлось.
Церемония вручения премии «Оскар-2017» завершилась грандиозным скандалом На торжественной церемонии «Оскар-2017» произошёл невероятный конфуз.
Скарлетт Йоханссон показала пикантную татуировку на церемонии «Оскар-2017» Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон в пышном наряде на красной дорожке.
Сальма Хайек на красной дорожке «Оскар-2017» Актриса Сальма Хайек поразила публику роскошным декольте.
Хэлли Берри поразила публику невероятной прической на церемонии «Оскар-2017» Актриса Хэлли Берри в оригинальном образе на красной дорожке "Оскар".
Николь Кидман с супругом на красной дорожке «Оскар-2017» Актриса Николь Кидман пришла на церемонию в компании супруга Кита Урбана.
Эмма Стоун на красной дорожке «Оскар-2017» Фаворитка в номинации "Лучшая актриса" Эмма Стоун позировала фотографам на красной дорожке.
Кирстен Данст в роскошном вечернем образе на дорожке «Оскар-2017» Голливудская звезда Кирстен Данст появилась на красной дорожке торжественной церемонии.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.