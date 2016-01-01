В России набирает популярность проект "Доброго миллионера" Станислава Ермилова





В России появился Добрый миллионер, который раздает свои деньги людям, совершающие добрые поступки.

Станислав Ермилов, 27 летний бизнесмен, решил провоцировать людей на совершение добрых дел и награждать их денежной премией. Раз в неделю, он дает задание и, выполнившим его, дарит сумму 15000 тысяч рублей и обещает, что за год отдаст 1000000 рублей!



Кто же он этот щедрый и добрый человек. Станиславс родился в городе Уфа, где провел абсолютно беззаботное детство с вытекающими последствиями: его выгоняли несколько раз из школы и не взяли в 10 класс. Но это не помешало ему окончить колледж, затем два института и открыть свой бизнес. Станислав – веселый молодой бизнесмен, который верит, что отдавая, он получает больше. Сегодня, на счету его организованных дел –целевой сбор средств для тех, чья жизнь зависит от оплаты лечения, спасение бездомных животных, поддержка молодых и пожилых людей, помощь к которым пришла именно в тот час , когда они в ней нуждались.



Станислав: «Спасибо всем, кто делает этот мир добрее! Впереди у нас большие дела! Да, жизнь, к сожалению, бывает очень тяжелой и несправедливой для многих людей! Я уверен, что мы с вами поможем всем, кому только сможем! Миллионером становится тот, кто помогает разбогатеть другим!»



instagram.com/ermilov_official





Количество просмотров: 10 621 Ключевые слова: Стас Ермилов Количество просмотров: 10 621





Автор фото: пресс-служба



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