Ведущая Ольга Бузова организовала прием

Количество подписчиков Ольги составляет более 8 миллионов. Ведущая сообщила поклонникам, что любой желающий может снять видео на ее песню "Привыкаю". По словам певицы в конкурсе решили поучаствовать не только поклонники, но и некоторые коллеги.В результате в конкурсе одержали победу 4 девушки: 23-летняя Виорика Возиян из города Сыктывкар, 17-летняя Алина Макушкина из Саранска, 26-летняя Диляра Харисова из Азнакаево, а также 17-летняя Лилия Солуянова из города Саранск.Ольга сама оплатила билеты на самолет для девушек, разместила их в гостинице "Космос" Москвы, в лучших номерах. Каждая девушка смогла выбрать платье из коллекции одежды OLGA BUZOVA DESIGN.Главным призом стал ужин в ресторане "Ласточка", который считается одним из лучших ресторанов Москвы.«Я решила привезти девочек в мое любимое место, оно для меня многое значит, - сообщила Бузова. – Тут я пережила самые разные эмоции и важные моменты жизни: свадьбу, день рождение и развод».