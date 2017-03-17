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Ева Мендес появилась на публике после долгого перерыва

Вчера, 22:17
Супруга актера Райана Гослинга Ева Мендес впервые вышла в свет после полугодовой паузы.

Ева Мендес появилась на публике после долгого перерыва
43-летняя Ева Мендес буквально выпала из светской жизни более чем на шесть месяцев. Мендес не появилась даже на премии "Оскар", прошедшей в конце февраля, хотя её супруг был номинирован как лучший актер. Различные издания сразу же запестрели заголовками о том, что пара готовится к разводу. Разумеется, эта информация была слухом.

Ева Мендес появилась на публике после долгого перерыва


Но перерыв, по всей видимости, был связан с рождением второй дочки - малышка Амада Ли появилась на свет весной прошлого года. Первая дочь Евы и Райана Гослинга Эсмеральда родилась в 2014 году. Актриса вернула себе былую форму и на днях вновь вышла в свет.

Ева Мендес появилась на публике после долгого перерыва


Ева Мендес появилась на публике после долгого перерыва

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Ключевые слова: Ева Мендес, Райан Гослинг

Количество просмотров: 5 265
Автор: Katarina

Автор фото: vk.com, celebuzz.com, life.ru

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