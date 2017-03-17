Но перерыв, по всей видимости, был связан с рождением второй дочки - малышка Амада Ли появилась на свет весной прошлого года. Первая дочь Евы и Райана Гослинга Эсмеральда родилась в 2014 году. Актриса вернула себе былую форму и на днях вновь вышла в свет.
Ева Мендес появилась на публике после долгого перерыва
Вчера, 22:17
Супруга актера Райана Гослинга Ева Мендес впервые вышла в свет после полугодовой паузы.
43-летняя Ева Мендес буквально выпала из светской жизни более чем на шесть месяцев. Мендес не появилась даже на премии "Оскар", прошедшей в конце февраля, хотя её супруг был номинирован как лучший актер. Различные издания сразу же запестрели заголовками о том, что пара готовится к разводу. Разумеется, эта информация была слухом.
Но перерыв, по всей видимости, был связан с рождением второй дочки - малышка Амада Ли появилась на свет весной прошлого года. Первая дочь Евы и Райана Гослинга Эсмеральда родилась в 2014 году. Актриса вернула себе былую форму и на днях вновь вышла в свет.
Но перерыв, по всей видимости, был связан с рождением второй дочки - малышка Амада Ли появилась на свет весной прошлого года. Первая дочь Евы и Райана Гослинга Эсмеральда родилась в 2014 году. Актриса вернула себе былую форму и на днях вновь вышла в свет.
← Юлианна Караулова подала заявление в ... Кейт Миддлтон возмущена поведением му... →
Ключевые слова: Ева Мендес, Райан Гослинг
Количество просмотров: 5 265
Количество просмотров: 5 265
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: vk.com, celebuzz.com, life.ru
Поделись с друзьями:
Автор фото: vk.com, celebuzz.com, life.ru
Поделись с друзьями:
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Комментарии
Девушка Дмитрия Тарасова задумывается о семье и детях Отношения 29-летнего футболиста Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко сейчас обсуждаются.
Юлианна Караулова подала заявление в загс 28-летняя певица Юлианна Караулова определилась с датой свадьбы.
Африкантова поведала, насколько ей было тяжело с Чуевым На прошлой неделе из телепроекта "Дом-2" ушел Андрей Чуев.
Ева Мендес появилась на публике после долгого перерыва Супруга актера Райана Гослинга Ева Мендес впервые вышла в свет после полугодовой паузы.
Певица Виктория Дайнеко попала в больницу СМИ сообщают, что 29-летняя певица Виктория Дайнеко почувствовала себя плохо.
Меган Фокс показала роскошную фигуру в фотосессии коллекции нижнего белья Актриса Меган Фокс блистает в новой пикантной фотосессии.
Дочь Майкла Джексона подражает Мадонне в новой фотосессии Дочь легендарного певца Майкла Джексона Пэрис невероятно похожа на молодую Мадонну.
Дочка Виктории Боря вернулась к маме отметить юбилей С тех пор, как Виктория Боня переехала в Калифорнию, дочка Анджелина жила отдельно от звездной мамы.