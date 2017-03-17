Ева Мендес появилась на публике после долгого перерыва

43-летняя Ева Мендес буквально выпала из светской жизни более чем на шесть месяцев. Мендес не появилась даже на премии "Оскар", прошедшей в конце февраля, хотя её супруг был номинирован как лучший актер. Различные издания сразу же запестрели заголовками о том, что пара готовится к разводу. Разумеется, эта информация была слухом.Но перерыв, по всей видимости, был связан с рождением второй дочки - малышка Амада Ли появилась на свет весной прошлого года. Первая дочь Евы и Райана Гослинга Эсмеральда родилась в 2014 году. Актриса вернула себе былую форму и на днях вновь вышла в свет.