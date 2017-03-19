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Элина Камирен решила измениться после поездки в Америку

Сегодня, 00:19
Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Элина Камирен находится под пристальным вниманием своих поклонников.

Элина Камирен решила измениться после поездки в Америку
Подписчики стараются не пропускать информации, публикуемой девушкой в "Инстаграм". Но многие заметили, что в последнее время откровенных постов, в которых девушка делится своими переживаниями, стали появляться все реже и реже.

Элина Камирен решила измениться после поездки в Америку


«Честно говоря, я очень устала от сплетен и слухов обо мне, - рассказала Элина. - Не знаю, откуда люди что берут. Иногда даже любопытно читать о себе то, о чем я и понятия не имела… Мне захотелось уйти от всего на какое-то время. Сейчас для меня приоритет – дочка Саша. О личной жизни я тоже больше рассказывать не буду. Абсолютна согласна с высказыванием о том, что счастье любит тишину. Я столько времени выставляла все напоказ, что теперь у меня сформировался стойкий иммунитет против этого. Что касается Саши Задойнова… А можно я не буду о нем ничего говорить?»

Также все меньше публикуются фотографии ее маленькой дочки.

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Ключевые слова: Элина Камирен

Количество просмотров: 5 629
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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