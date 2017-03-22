Робби Уильямс не против выступить на Евровидении за Россию

«Я обожаю «Евровидение». Там все так красочно, это просто грандиозное шоу! Я бы хотел представлять Россию на «Евровидении». Я вот так просто сейчас это заявляю, а мой менеджер уже схватился за голову. Но я хотел бы. Давай, Россия, мы сможем победить».
Напомним, что песенный конкурс "Евровидение" в этом году пройдет в Киеве уже в мае.
Представлять нашу страну должна певица Юлия Самойлова.
Однако в последние дни все больше говорят о том, что власти Украины запретят ей въезд на территорию своей страны из-за концерта, данного в 2015 году в Крыму.