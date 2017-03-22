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Робби Уильямс не против выступить на Евровидении за Россию

Сегодня, 17:35
Зарубежный певец Робби Уильямс сделал неожиданное заявление.

Робби Уильямс не против выступить на Евровидении за Россию
Явившись в качестве гостя на шоу Андрея Малахова "Пусть говорят" он заявил:

«Я обожаю «Евровидение». Там все так красочно, это просто грандиозное шоу! Я бы хотел представлять Россию на «Евровидении». Я вот так просто сейчас это заявляю, а мой менеджер уже схватился за голову. Но я хотел бы. Давай, Россия, мы сможем победить».

Робби Уильямс не против выступить на Евровидении за Россию


Напомним, что песенный конкурс "Евровидение" в этом году пройдет в Киеве уже в мае.

Представлять нашу страну должна певица Юлия Самойлова.

Робби Уильямс не против выступить на Евровидении за Россию


Однако в последние дни все больше говорят о том, что власти Украины запретят ей въезд на территорию своей страны из-за концерта, данного в 2015 году в Крыму.

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Ключевые слова: Робби Уильямс

Количество просмотров: 5 057
Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com

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