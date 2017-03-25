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Появление детей заставило по другому взглянуть Ляйсан Утяшеву на предательство

Сегодня, 12:48
31-летняя Ляйсан Утяшева счастлива в браке со звездой "Комеди Клаб" Павлом Волей.

Появление детей заставило по другому взглянуть Ляйсан Утяшеву на предательство
Пара воспитывает двоих замечательных детей, Роберта и Софию.

Ляйсан старается все свое свободное время уделить семье.

В недавнем интервью Утяшева поведала, что рождение детей изменили ее отношение к жизни и различным ситуациям.

Появление детей заставило по другому взглянуть Ляйсан Утяшеву на предательство


«Когда я занималась спортом, было много боли и предательств… Но с появлением деток все встало на свои места – ты сам становишься ребенком, и у тебя есть шанс начать все сначала. Главное, воспользоваться этим!.. Я уверена, что у каждого человека в жизни был сложный период, были и есть комплексы, но мы все тихонько над собой работаем, стараемся расти каждый день. Важно в любой ситуации не заигрываться в драматическую роль и выходить из образа жертвы, принимать, прощать, любить», – рассказала спортсменка.

Желаем Ляйсан и ее семьей счастья.

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Ключевые слова: Павел Воля, Ляйсан Утяшева

Количество просмотров: 11 232
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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