Появление детей заставило по другому взглянуть Ляйсан Утяшеву на предательство

Пара воспитывает двоих замечательных детей, Роберта и Софию.Ляйсан старается все свое свободное время уделить семье.В недавнем интервью Утяшева поведала, что рождение детей изменили ее отношение к жизни и различным ситуациям.«Когда я занималась спортом, было много боли и предательств… Но с появлением деток все встало на свои места – ты сам становишься ребенком, и у тебя есть шанс начать все сначала. Главное, воспользоваться этим!.. Я уверена, что у каждого человека в жизни был сложный период, были и есть комплексы, но мы все тихонько над собой работаем, стараемся расти каждый день. Важно в любой ситуации не заигрываться в драматическую роль и выходить из образа жертвы, принимать, прощать, любить», – рассказала спортсменка.Желаем Ляйсан и ее семьей счастья.