Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Анфису Чехову оскорбил Владимир Познер

Сегодня, 11:08
39-летняя ведущая Анфиса Чехова активно ведет свой микроблог в "Инстаграм".

Анфису Чехову оскорбил Владимир Познер
Анфиса рассказала своим подписчикам о своей реакции на критику.

Недавно по словам Чеховой Владимир Познер высказался сомнительно о ее профессионализме и таланте.

Телеведущую такое заявление оскорбило, тем более высказанное мужчиной.

Анфису Чехову оскорбил Владимир Познер


А с Познером она лично не знакома, и если бы он знал ее лично, то его мнение было бы иным.

«Путь, по которому пошла я: позволить человеку ошибаться! Согласиться с тем, что он не обязан видеть тебя с лучшей стороны, не обязан вообще углубляться и узнавать тебя, не обязан любить, восхищаться и вообще что-то хорошее видеть в тебе! Он имеет право смотреть на тебя любыми глазами и судить о тебе через свою собственную призму или фильтр. И его мнение никак не умаляет свойств твоей уникальной личности!» - делится Анфиса.

← Влад Топалов поведал об ужасах семейн...

Ключевые слова: Анфиса Чехова

Количество просмотров: 0
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Литвинова и Познер извинились перед участником "Минута Славы" Евгением Смирновым
Анфиса Чехова в «пижамной фотосессии»
Анфиса Чехова рассказала о своей тайной любви
Анфиса Чехова призвала подписчиков не бороться с болезнями
Самое популярное за неделю
Комментарии




Анфису Чехову оскорбил Владимир Познер 39-летняя ведущая Анфиса Чехова активно ведет свой микроблог в "Инстаграм".
Влад Топалов поведал об ужасах семейной жизни 31-летний певец Влад Топалов редко выпускает новые песни и клипы.
С участника "Голоса" сняли обвинения Прошлым летом стало известно, что участника телепроекта "Голос" Семена Лашкина арестовали в центре Москвы.
Арарат Кещян показал свою дочку В семье известного актера Арарата Кещян и его жены Екатерины растет маленькая дочь Ева.
Нюша приводит в порядок фигуру к свадьбе Популярная певица Нюша в скором времени станет женой генерального советника президента Международной федерации студенческого спорта FISU Игоря Сивова.
Антонио Бандерас полностью поправился после сердечного приступа Актер Антонио Бандерас впервые прокомментировал состояние своего здоровья.
Сергей Жигунов находится на грани разорения Актера Сергея Жигунова могут признать банкротом.
Юлию Началову раскритиковали за увлечение фотошопом Певица Юлия Началова попала под волну критики за обработку своих снимков.
Солистка группы "ВИА Гра" Миша Романова показала обнаженное постельное фото Певица Миша Романова обновила блог пикантным снимком.
Наташа Ионова рассказала правду о своих пластических операциях Певица Глюк'оZа, она же Наташа Ионова, сделала откровенное признание.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.