Анфису Чехову оскорбил Владимир Познер

Анфиса рассказала своим подписчикам о своей реакции на критику.Недавно по словам Чеховой Владимир Познер высказался сомнительно о ее профессионализме и таланте.Телеведущую такое заявление оскорбило, тем более высказанное мужчиной.А с Познером она лично не знакома, и если бы он знал ее лично, то его мнение было бы иным.«Путь, по которому пошла я: позволить человеку ошибаться! Согласиться с тем, что он не обязан видеть тебя с лучшей стороны, не обязан вообще углубляться и узнавать тебя, не обязан любить, восхищаться и вообще что-то хорошее видеть в тебе! Он имеет право смотреть на тебя любыми глазами и судить о тебе через свою собственную призму или фильтр. И его мнение никак не умаляет свойств твоей уникальной личности!» - делится Анфиса.