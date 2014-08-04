Арт-терапевт и семейный психолог Елена Высоцкая, проанализировав картинку, нарисованную Собчак (Высоцкая не знала, с чьим рисунком имеет дело), пришла к выводу, что автор творения зачастую скрывает свои эмоции, даже самые сильные - когда внутри идёт настоящая буря. Она может довольно долго терпеть, но когда терпение доходит до пика, весь гнев вырывается наружу, из-за чего могут случаться семейные ссоры. Также психолог отметила, что данная женщина склонна к депрессивным состояниям.
Психолог раскрыла истинную натуру Ксении Собчак
Вчера, 21:34
Семейный психолог провела анализ рисунка телеведущей Ксении Собчак.
После появления на свет своего первенца, Ксения Собчак немного "сбавила обороты", и резких высказываний на самые разные темы в её блоге стало значительно меньше. Тем не менее, характер никуда не скроешь, и яснее всего его можно изучить благодаря популярному среди психологов методу - рисунку.
Арт-терапевт и семейный психолог Елена Высоцкая, проанализировав картинку, нарисованную Собчак (Высоцкая не знала, с чьим рисунком имеет дело), пришла к выводу, что автор творения зачастую скрывает свои эмоции, даже самые сильные - когда внутри идёт настоящая буря. Она может довольно долго терпеть, но когда терпение доходит до пика, весь гнев вырывается наружу, из-за чего могут случаться семейные ссоры. Также психолог отметила, что данная женщина склонна к депрессивным состояниям.
Арт-терапевт и семейный психолог Елена Высоцкая, проанализировав картинку, нарисованную Собчак (Высоцкая не знала, с чьим рисунком имеет дело), пришла к выводу, что автор творения зачастую скрывает свои эмоции, даже самые сильные - когда внутри идёт настоящая буря. Она может довольно долго терпеть, но когда терпение доходит до пика, весь гнев вырывается наружу, из-за чего могут случаться семейные ссоры. Также психолог отметила, что данная женщина склонна к депрессивным состояниям.
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Ключевые слова: Ксения Собчак
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Количество просмотров: 9 685
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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