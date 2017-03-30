Наталия Гулькина стала жертвой землетрясения на Камчатке

В то время в Усть-Камчатске проводился концерт, в котором принимала участие Наталья Гулькина.Зрители, почувствовав толчки, испугались и начали выбегать из зала. Но певица проявила мужества и после небольшой паузы вышла для продолжения своего номера.«А что, уже все обратно идут что ли? Ура, все! Все закончилось! Все продолжается! Главное, чтобы фонарик какой-нибудь на голову не упал. У вас там падать-то нечему. Ну два шарика, подумаешь. А у нас-то вон смотрите что висит – по 800 килограммов каждая. Ну, если что, вы тогда нас спасайте тоже – мы же не знаем куда бежать. Вы тогда все организованно так собрались и рванули на выход. А я думала гардеробщица пришла, и вы решили сдать пальто! Конечно, танцевать же надо, в пальто-то жарко», - разговаривала с гостями Наталья во время перерыва.