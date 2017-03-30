Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Наталия Гулькина стала жертвой землетрясения на Камчатке

Вчера, 23:35
Накануне появилась новость о том, что в Тихом океане случилось серьезное землетрясение, магнитуда которого достигала 6,7.

Наталия Гулькина стала жертвой землетрясения на Камчатке
В то время в Усть-Камчатске проводился концерт, в котором принимала участие Наталья Гулькина.

Зрители, почувствовав толчки, испугались и начали выбегать из зала. Но певица проявила мужества и после небольшой паузы вышла для продолжения своего номера.

Наталия Гулькина стала жертвой землетрясения на Камчатке


«А что, уже все обратно идут что ли? Ура, все! Все закончилось! Все продолжается! Главное, чтобы фонарик какой-нибудь на голову не упал. У вас там падать-то нечему. Ну два шарика, подумаешь. А у нас-то вон смотрите что висит – по 800 килограммов каждая. Ну, если что, вы тогда нас спасайте тоже – мы же не знаем куда бежать. Вы тогда все организованно так собрались и рванули на выход. А я думала гардеробщица пришла, и вы решили сдать пальто! Конечно, танцевать же надо, в пальто-то жарко», - разговаривала с гостями Наталья во время перерыва.

← Кэтрин Зета-Джонс появилась на публик... Рита Дакота вступилась за жену олигар... →

Ключевые слова: Наталия Гулькина

Количество просмотров: 4 732
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Кейт Миддлтон пришла на открытие магазина в "скучном" пальто
Наталья Гулькина
Наталья Сивец
Зои Кравиц пришла на показ в пальто странного кроя
Самое популярное за неделю
Комментарии




Рита Дакота вступилась за жену олигарха, который ее избивал На днях в СМИ появилась новость о том, что топ-менеджер "Лукойла" Валентин Иванов избивает свою 18-летнюю супругу Лизу Адаменко.
Наталия Гулькина стала жертвой землетрясения на Камчатке Накануне появилась новость о том, что в Тихом океане случилось серьезное землетрясение, магнитуда которого достигала 6,7.
Кэтрин Зета-Джонс появилась на публике в необычном комбинезоне Актриса Кэтрин Зета-Джонс остановила свой выбор на нетипичном наряде.
Отец Жанны Фриске отчитался о деньгах, потраченных на её лечение Отец покойной певицы Жанны Фриске рассказал о расходах на лечение дочери.
Беременная вторым малышом Мэри Шум сняла видео в спортзале 10 месяцев назад модель бренда Mavrin Мэри Шум стала мамой. А две недели назад муж Мэри Саша Тихомиров рассказал о том, что они ждут второго малыша.
Алена Свиридова предъявляет повышенные требования невесткам Популярная певица Алена Свиридова имеет двух сыновей.
Ксения Собчак написала обращение сыну Популярная телеведущая Ксения Собчак со своим мужем актером Максимом Виторганом воспитывает маленького сына Платона.
Олег Винник разочаровался в Кате Жужа Некоторое время назад появилась новость о расставании телеведущей Кати Жужа и ее жениха Олега Винника.
Мама Тимати поведала о проблемах в семье Мама популярного певца Тимати Симона Юнусова активно ведет свой микроблог, общается с подписчиками.
Юлия Снигирь впервые рассказала о своем сыне Актриса Юлия Снигирь оберегает свою личную жизнь от посторонних глаз.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.