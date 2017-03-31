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Светлана Светличная начала общаться с сыном

Сегодня, 12:39
76-летняя Светлана Светличная рассказывает, что отношения с сыном Алексеем у нее испортились после развода с отцом сына.

Светлана Светличная начала общаться с сыном
Актриса после этого снова вышла замуж, а Алексей не смог ей этого простить.

В результате в новом браке Светличная прожила лишь один месяц, но в итоге мужчина несколько лет с ней не разговаривал.

Сейчас мама с сыном снова возобновили общение, чему Светлана очень рада.

Светлана Светличная начала общаться с сыном


«У нас с Лешей сейчас все замечательно, – рассказывает артистка в интервью. – Мы теперь постоянно на связи. Сын интересуется моим здоровьем, спрашивает, каких продуктов не хватает в холодильнике или чем я занималась за день. Часто рассказывает о своих делах на работе. Я тоже делюсь с ним новостями. Вот несколько недель назад была на показе у друга – историка моды Александра Васильева. Очень понравилась его новая коллекция! В прошлом месяце мы с Лешей ездили на могилу к его младшему брату и моему сыну Олегу. Он помогал убирать грязь вокруг ограды. Сейчас весна, стараюсь больше времени проводить на улице!»

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Ключевые слова: Светлана Светличная

Количество просмотров: 4 784
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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