Светлана Светличная начала общаться с сыном

Актриса после этого снова вышла замуж, а Алексей не смог ей этого простить.В результате в новом браке Светличная прожила лишь один месяц, но в итоге мужчина несколько лет с ней не разговаривал.Сейчас мама с сыном снова возобновили общение, чему Светлана очень рада.«У нас с Лешей сейчас все замечательно, – рассказывает артистка в интервью. – Мы теперь постоянно на связи. Сын интересуется моим здоровьем, спрашивает, каких продуктов не хватает в холодильнике или чем я занималась за день. Часто рассказывает о своих делах на работе. Я тоже делюсь с ним новостями. Вот несколько недель назад была на показе у друга – историка моды Александра Васильева. Очень понравилась его новая коллекция! В прошлом месяце мы с Лешей ездили на могилу к его младшему брату и моему сыну Олегу. Он помогал убирать грязь вокруг ограды. Сейчас весна, стараюсь больше времени проводить на улице!»