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Бывшая жена олигарха Саркисова переживает не легкие времена

Сегодня, 13:48
На прошлой неделе в социальной сети появилась новость о расставании Юлии Любичанской с отцом дочери Джеймсом Тратасом.

Бывшая жена олигарха Саркисова переживает не легкие времена
Подписчики сделали такой вывод из-за отсутствия совместных фотографий, которые раньше девушка выкладывала довольно часто.

Бывшая жена олигарха Саркисова переживает не легкие времена


В том числе вторая половинка Юлии в число подписчиков не входит.

Юлия привыкла к роскошной жизни и не привыкла отказывать в себе ни в чем. Несмотря на то, что она сейчас находится в не простой ситуации, отказаться от поездки в дорогую клинику девушка не смогла.

Бывшая жена олигарха Саркисова переживает не легкие времена


«Там работают исключительно профессионалы, которым можно спокойно доверить заботу о своем здоровье. К слову, что и делают мировые знаменитости. Я себя там чувствую как дома, всех знаю, все как родные, все процедуры проходила, и встречают меня там, соответственно, как дома. После двухлетнего перерыва я снова еду туда сейчас. Поэтому хочу поделиться с вами своими знаниями. Пишите мне ваши вопросы, что интересует, что стоит делать, а что нет, к каким специалистам попасть обязательно, а кого пропустить и так далее. Поверьте, мой опыт поможет вам при поездке сюда сэкономить немало денежек. Сейчас это очень актуально, учитывая, что теперь все эти расходы приходится нести мне самой. Так что учитесь на моих ошибках, они уже оплачены», - поведала Юлия.

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Ключевые слова: Юлия Любичанская

Количество просмотров: 221
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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