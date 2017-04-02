Рита Дакота поведала о работе с бизнесменом, избивавшем жену

Певица поспешила опровергнуть данную информацию.Рита говорит, что бизнесмен никогда не занимался продюсерской деятельностью, а ей помогал только со съемками клипа.По словам девушки, скорее ее продюсером является супруг Влад Соколовский.«Я сотни раз говорила, что продюсера у меня нет. С Валентином мы познакомились как артист с заказчиком, выступая на его мероприятии. Являясь поклонником нашего с мужем творчества, заказав на свое торжество наш концерт, чуть позже Валентин изъявил желание выступить финансовым менеджером нескольких наших видео-работ. В нашем случае, это было лишь частичное финансирование, в клипе участвовали иные компании и бренды», – поделилась с подписчиками звезда.