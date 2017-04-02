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Рита Дакота поведала о работе с бизнесменом, избивавшем жену

Сегодня, 13:59
В интернете недавно появилась новость о том, что Валентин Иванов является продюсером Риты Дакоты.

Рита Дакота поведала о работе с бизнесменом, избивавшем жену
Певица поспешила опровергнуть данную информацию.

Рита говорит, что бизнесмен никогда не занимался продюсерской деятельностью, а ей помогал только со съемками клипа.

По словам девушки, скорее ее продюсером является супруг Влад Соколовский.

Рита Дакота поведала о работе с бизнесменом, избивавшем жену


«Я сотни раз говорила, что продюсера у меня нет. С Валентином мы познакомились как артист с заказчиком, выступая на его мероприятии. Являясь поклонником нашего с мужем творчества, заказав на свое торжество наш концерт, чуть позже Валентин изъявил желание выступить финансовым менеджером нескольких наших видео-работ. В нашем случае, это было лишь частичное финансирование, в клипе участвовали иные компании и бренды», – поделилась с подписчиками звезда.

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Ключевые слова: Рита Дакота

Количество просмотров: 3 848
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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