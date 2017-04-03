Светлана на стала исключение и уже представила новую песню в эфире. Мы же сможем услышать её чуть позже. А пока что посмотрим новые фото Марины:
Марина Африкантова рассказала, что Светлана Лобода пришла на Дом-2
Сегодня, 17:17
Участница проекта Дом-2 Марина Африкантова выложила совместный снимок с певицей Светланой Лобода.
Многие сомневались в том, что Лобода действительно придет на скандальную телестройку. Но на самом деле для артистов это отличный шанс еще раз напомнить о себе многомиллионной аудитории проекта Дом-2.
Светлана на стала исключение и уже представила новую песню в эфире. Мы же сможем услышать её чуть позже. А пока что посмотрим новые фото Марины:
Светлана на стала исключение и уже представила новую песню в эфире. Мы же сможем услышать её чуть позже. А пока что посмотрим новые фото Марины:
← Беременная грудь Анны Седоковой вывал...
Ключевые слова: Марина Африкантова
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Количество просмотров: 3 094
Автор: MyshaПерейти в галерею
Автор фото: https://www.instagram.com/marina_afrika/
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Автор фото: https://www.instagram.com/marina_afrika/
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