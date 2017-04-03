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Марина Африкантова рассказала, что Светлана Лобода пришла на Дом-2

Сегодня, 17:17
Участница проекта Дом-2 Марина Африкантова выложила совместный снимок с певицей Светланой Лобода.

Марина Африкантова рассказала, что Светлана Лобода пришла на Дом-2

Многие сомневались в том, что Лобода действительно придет на скандальную телестройку. Но на самом деле для артистов это отличный шанс еще раз напомнить о себе многомиллионной аудитории проекта Дом-2.

Марина Африкантова рассказала, что Светлана Лобода пришла на Дом-2


Светлана на стала исключение и уже представила новую песню в эфире. Мы же сможем услышать её чуть позже. А пока что посмотрим новые фото Марины:

Марина Африкантова рассказала, что Светлана Лобода пришла на Дом-2


Марина Африкантова рассказала, что Светлана Лобода пришла на Дом-2


Марина Африкантова рассказала, что Светлана Лобода пришла на Дом-2

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Ключевые слова: Марина Африкантова

Количество просмотров: 3 094
Автор: Mysha

Автор фото: https://www.instagram.com/marina_afrika/

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Марина Африкантова рассказала, что Светлана Лобода пришла на Дом-2 Участница проекта Дом-2 Марина Африкантова выложила совместный снимок с певицей Светланой Лобода.
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