Марина Африкантова рассказала, что Светлана Лобода пришла на Дом-2

Многие сомневались в том, что Лобода действительно придет на скандальную телестройку. Но на самом деле для артистов это отличный шанс еще раз напомнить о себе многомиллионной аудитории проекта Дом-2.Светлана на стала исключение и уже представила новую песню в эфире. Мы же сможем услышать её чуть позже. А пока что посмотрим новые фото Марины: