Нелли Ермолаева тратит деньги в казино

Но супруг ведущей Кирилл Андреев устраивает ей периодически поездки, чтобы можно было расслабиться и отдохнуть от работы.После командировки в Уфу дома Нелли ждал сюрприз, муж увез ее на горнолыжный курорт в Сочи, с ними также поехала подруга Мария.Нелли часто публикует снимки с отдыха, информируя своих подписчиков, о том как проходит поездка.Недавно девушка сообщила, что решила сходить в казино, и, по словам девушки, оказывается это затягивает.«Счастливые до безумия! Я так рада, что у меня такая замечательная подруга. Кстати, я сегодня в первый раз в жизни в казино. Могу сказать так: затягивает, азартно, интересно! И самое главное «новичкам везет», - поведала Ермолаева поклонникам.