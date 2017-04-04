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Нелли Ермолаева тратит деньги в казино

Сегодня, 11:14
Бывшая участница телепроекта "Дом-2" и телеведущая Нелли Ермолаева ведет активный образ жизни, участвует во множестве проектов.

Нелли Ермолаева тратит деньги в казино
Но супруг ведущей Кирилл Андреев устраивает ей периодически поездки, чтобы можно было расслабиться и отдохнуть от работы.

После командировки в Уфу дома Нелли ждал сюрприз, муж увез ее на горнолыжный курорт в Сочи, с ними также поехала подруга Мария.

Нелли Ермолаева тратит деньги в казино


Нелли часто публикует снимки с отдыха, информируя своих подписчиков, о том как проходит поездка.

Недавно девушка сообщила, что решила сходить в казино, и, по словам девушки, оказывается это затягивает.

Нелли Ермолаева тратит деньги в казино


«Счастливые до безумия! Я так рада, что у меня такая замечательная подруга. Кстати, я сегодня в первый раз в жизни в казино. Могу сказать так: затягивает, азартно, интересно! И самое главное «новичкам везет», - поведала Ермолаева поклонникам.

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Ключевые слова: Нелли Ермолаева

Количество просмотров: 1 365
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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