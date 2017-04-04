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Анастасия Заворотнюк привыкла быть главной везде

Сегодня, 11:49
Сегодня популярная актриса Анастасия Заворотнюк отмечает день рождения, ей исполняется 46 лет.

Анастасия Заворотнюк привыкла быть главной везде
Женщина получила известность после съемок в сериале "Моя прекрасная няня", где она сыграла главную роль.

У Анастасии двое детей, 21-летняя Аня и 16-летний Майкл.

Звездный нумеролог Клара Кузденбаева решила в честь праздника предсказать будущее актрисы.

Анастасия Заворотнюк привыкла быть главной везде


«Жизненный код Анастасии – 257 1910 – означает, что она родилась в «День главного персонажа» и привыкла играть только главные роли – притом, не только на сцене, но и в жизни, – сообщает Кузденбаева. – В ее программе прописан знак артистизма. Талантливая и терпеливая, душевная и справедливая, она обладает паранормальными способностями и умеет предвидеть будущее. У Насти нет восьмерок в программе, что говорит о том, что звезда легко относится к материальному – копить финансы Заворотнюк не умеет».

Поздравляем Анастасию с днем рождения!

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Ключевые слова: Анастасия Заворотнюк

Количество просмотров: 273
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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