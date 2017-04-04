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Кучера поведал о ситуации с Воробей в аэропорту Киева

Сегодня, 12:07
В выходные российские актеры отправились на Украину для участия в спектакле "Мужчина с доставкой на дом".

Кучера поведал о ситуации с Воробей в аэропорту Киева
Но во время пересечения границы случилась неприятная ситуация, Елену Воробей не выпустили из аэропорта.

Это объясняется тем, что Воробей находится под запретом на въезд на Украину из-за ситуации с Крымом.

«Неприятная история, конечно, не выпустили меня из здания аэропорта. Очень жаль киевлян, зрителей, которые купили билеты и собирались посмотреть классную комедию… Очень жалко зрителей, потому что люди ни в чем не виноваты», - поделилась Елена в микроблоге.

Оскар Кучера, который также присутствовал при данном инциденте, решил рассказать подробности ситуации.

Кучера поведал о ситуации с Воробей в аэропорту Киева


«Лену Воробей депортировали после 12 часов держания в аэропорту. Меня продержали на границе почти шесть часов без объяснения причины. Я не был в Крыму, но мне рассказали, что фильм «Французский шпион», в котором мне довелось сыграть главную роль, в Украине запрещен», - поведал Кучера.

Несмотря на то, что произошло в аэропорту, актеры смогли отыграть спектакль, обрадовав публику.

Кучера поведал о ситуации с Воробей в аэропорту Киева


«Мы играли без Лены Воробей, несмотря на то, что у нее одна из главных ролей. Мне подумалось, что из-за отсутствия артистки мы просто будем рассказывать своими словами, что происходит в сцене! Как бы играя сцену с ней, но без нее. Это я и предложил партнерам! Ребята приняли мое предложение, и мы начали... Язык немеет, ладони мокрые, мы не понимали, как оно пойдет. Но тут в момент, когда Анна Невская должна была начать рассказывать сцену с Леной, на площадку выскочил Михаил Полицеймако в шапке Лены Воробей и начал импровизировать, изображая ее героиню! Зал сложился пополам, как и я за кулисами», - сообщил Оскар подписчикам.

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Ключевые слова: Оскар Кучера, Елена Воробей

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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