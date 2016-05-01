Тома Хиддлстона сочли недостаточно мужественным для роли Джеймса Бонда

Дэниел Крейг после премьеры своего четверного фильма в роли Бонда "Спектр" наотрез отказался от съемок в продолжении легендарной кинофраншизы. Актер признался, что ему настолько надоело играть агента 007, что он не возьмется за роль даже за огромный гонорар в 100 миллионов долларов.Создатели "Бондианы" начали поиск новой звезды и рассматривали множество именитых актеров, а в сети даже появился слух о том, что Бонд станет женщиной - роль агента якобы предложена актрисе Джиллиан Андерсон. Среди кандидатов был и Том Хиддлстон, однако он выбыл из гонки из-за недостаточно мужественной внешности - продюсеры посчитали, что Джеймс в его исполнении не найдет понимания у зрителей.Похоже, что Дэниел Крейг всё-таки вновь сыграет "ненавистную" роль - западные издания сообщают, что британского актера уже почти удалось уговорить вернуться.