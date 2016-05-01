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Тома Хиддлстона сочли недостаточно мужественным для роли Джеймса Бонда

Сегодня, 04:09
Актер Том Хиддлстон выбыл из числа претендентов на роль знаменитого агента 007.

Тома Хиддлстона сочли недостаточно мужественным для роли Джеймса Бонда
Дэниел Крейг после премьеры своего четверного фильма в роли Бонда "Спектр" наотрез отказался от съемок в продолжении легендарной кинофраншизы. Актер признался, что ему настолько надоело играть агента 007, что он не возьмется за роль даже за огромный гонорар в 100 миллионов долларов.

Тома Хиддлстона сочли недостаточно мужественным для роли Джеймса Бонда


Создатели "Бондианы" начали поиск новой звезды и рассматривали множество именитых актеров, а в сети даже появился слух о том, что Бонд станет женщиной - роль агента якобы предложена актрисе Джиллиан Андерсон. Среди кандидатов был и Том Хиддлстон, однако он выбыл из гонки из-за недостаточно мужественной внешности - продюсеры посчитали, что Джеймс в его исполнении не найдет понимания у зрителей.

Тома Хиддлстона сочли недостаточно мужественным для роли Джеймса Бонда


Похоже, что Дэниел Крейг всё-таки вновь сыграет "ненавистную" роль - западные издания сообщают, что британского актера уже почти удалось уговорить вернуться.

Тома Хиддлстона сочли недостаточно мужественным для роли Джеймса Бонда


Тома Хиддлстона сочли недостаточно мужественным для роли Джеймса Бонда

← Линдси Лохан удивила сеть снимком в му...

Ключевые слова: Том Хиддлстон, Дэниел Крейг

Количество просмотров: 3 809
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com, кадры из фильмов

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