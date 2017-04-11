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Ольга Бузова намекнула на то, что простила бывшего супруга

Сегодня, 10:20
Ольга Бузова после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым решила покорять шоу-бизнес с помощью сольного творчества.

Ольга Бузова намекнула на то, что простила бывшего супруга
Две композиции певицы занимали высшие ступени различных музыкальных чартов.

Недавно Ольга выпустила новую композицию "Люди не верили".

Ольга Бузова намекнула на то, что простила бывшего супруга


Презентации песни была проведена неделю назад в столичном ресторане.

Поклонники высоко оценили новое творение Бузовой.

Ольга Бузова намекнула на то, что простила бывшего супруга


«Каждый из нас в жизни сталкивается с ситуациями, когда в нас никто не верит. Честно, признаюсь вам, в какой-то момент, мне казалось, что я не справлюсь... Это трудно, но прошлое надо уметь отпускать... Я пока этому учусь... Мне было и есть сложно, многие из вас это чувствовали и видят сейчас. Плюс огромное давление и гнет со стороны, постоянные удары в спину, насмешки и даже оскорбления. Наверное, и сейчас найдется какой-нибудь продюсер, который скажет, что это не творчество, и мою песню, традиционно не поставят в эфиры радиостанций. Но я пою для вас. Каждое слово этой песни я прожила внутри себя...» - написала телеведущая в микроблоге.

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Ключевые слова: Ольга Бузова

Количество просмотров: 2 899
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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