Ольга Бузова намекнула на то, что простила бывшего супруга

Две композиции певицы занимали высшие ступени различных музыкальных чартов.Недавно Ольга выпустила новую композицию "Люди не верили".Презентации песни была проведена неделю назад в столичном ресторане.Поклонники высоко оценили новое творение Бузовой.«Каждый из нас в жизни сталкивается с ситуациями, когда в нас никто не верит. Честно, признаюсь вам, в какой-то момент, мне казалось, что я не справлюсь... Это трудно, но прошлое надо уметь отпускать... Я пока этому учусь... Мне было и есть сложно, многие из вас это чувствовали и видят сейчас. Плюс огромное давление и гнет со стороны, постоянные удары в спину, насмешки и даже оскорбления. Наверное, и сейчас найдется какой-нибудь продюсер, который скажет, что это не творчество, и мою песню, традиционно не поставят в эфиры радиостанций. Но я пою для вас. Каждое слово этой песни я прожила внутри себя...» - написала телеведущая в микроблоге.