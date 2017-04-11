Сын Александры Завьяловой сядет в тюрьму

Главным подозреваемым был сын артистки.Накануне был вынесен приговор, согласно которому сына легендарной Завьяловой признали виновным.Мужчину приговорили к восьми годам тюремного заключения.«Следствием и судом установлено, что Завьялов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ночью 3 февраля 2016 года в одной из квартир дома 6 по Гаврской улице, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений ударил ножом свою мать, Александру Завьялову, 1936 года рождения, заслуженную артистку России, которая скончалась на месте происшествия от полученного ножевого ранения. Приговором суда Завьялову назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», – сообщает пресс-служба Следственного комитета.