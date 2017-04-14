Ольга Серябкина не может смириться со смертью отца

Певица отмечала 32-летие.Ольга побеседовала с журналистами на вопросы личного характера.Звезда призналась, что все еще не может свыкнуться с мыслью о потере любимого отца.Артистка все еще говорит о папе в настоящем времени, считая, что он ее охраняет.«Просто я не могу произнести и сказать, что он умер, это для меня очень болезненно. Я просто чувствую его всегда рядом, даже сейчас, во время интервью. Когда мы были рядом, мы были лучшими друзьями, я думала, что мы близнецы. Мы с ним внешне очень похожи. Папа был тот человек, который всегда меня во всем поддерживал. Представляешь, он мне все время говорил в детстве: «Я тебя вижу в серебряном платье». У нас в роду были цыгане, может быть, он говорил, зная что-то. Он говорил мне, что рано уйдет и как я должна жить, когда его не будет», – сообщила Серябкина.