Мария Кохно призналась в чувствах Владу Кадони

Долгое время Мария пыталась строить отношения с представителями сильного пола площадки.Но так и не смогла найти свою вторую половинку.В одном из эфиров Мария призналась в чувствах к ведущему телепроекта Владу Кадони.«Ну я не могу. Я когда тебя вижу, мне плохо. Ты мне очень нравишься. Я тебя вижу и все – плакать хочется. Реально мне нравишься», - поведала Кохно.«Говорю для всех, для тебя, Маша, в том числе. У меня есть девушка. Зовут ее Аня. Я ее очень люблю. И никогда в жизни не изменю ей. Ни с кем, ни при каких обстоятельствах. Все эти грязные инсинуации, относительно того, что где-то там что-то… Маша, тебя это не красит», - ответил на это ведущий.