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Мария Кохно призналась в чувствах Владу Кадони

Сегодня, 11:17
Участница главной телестройки страны "Дом-2" Мария Кохно покорила абсолютно всех своей искренностью.

Мария Кохно призналась в чувствах Владу Кадони
Долгое время Мария пыталась строить отношения с представителями сильного пола площадки.

Но так и не смогла найти свою вторую половинку.

Мария Кохно призналась в чувствах Владу Кадони


В одном из эфиров Мария призналась в чувствах к ведущему телепроекта Владу Кадони.

«Ну я не могу. Я когда тебя вижу, мне плохо. Ты мне очень нравишься. Я тебя вижу и все – плакать хочется. Реально мне нравишься», - поведала Кохно.

Мария Кохно призналась в чувствах Владу Кадони


«Говорю для всех, для тебя, Маша, в том числе. У меня есть девушка. Зовут ее Аня. Я ее очень люблю. И никогда в жизни не изменю ей. Ни с кем, ни при каких обстоятельствах. Все эти грязные инсинуации, относительно того, что где-то там что-то… Маша, тебя это не красит», - ответил на это ведущий.

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Ключевые слова: Мария Кохно, Влад Кадони

Количество просмотров: 4 758
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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