В сеть попали фотографии новой возлюбленной Дмитрия Шепелева

Но все-таки недавно в сеть просочилась информация о новой подруге Шепелева. Тогда, Дмитрий в своем открытом письме дал понять, что рядом с ним последний год была женщина.- Только она единственная отважилась быть со мной рядом и разделить это страшное время. Как же мне было важно, что спустя столько лет обо мне наконец заботятся. Как было важно и то, что и я могу отдавать любовь и заботу, - написал тогда Шепелев.Под «подозрения» попала подруга Жанны, которая стали близка с Шепелевым после её смерти, а потом Дмитрия заметили в обществе брюнетки. Правда, позже он утверждал, что сердце его свободно.А сейчас Дмитрия застали в обществе блондинки. Парочка проводила время в кафе, где парочка мило общалась, оказывая друг другу знаки внимания.Спутницей Дмитрия оказалась художница Екатерина Тулупов, известная, как создательница женского клуба «Креативные завтраки».Пока, никаких официальных комментариев на этот счет не поступало, но если Дмитрий встречается с Екатериной, его нельзя за это осуждать.