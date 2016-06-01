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В сеть попали фотографии новой возлюбленной Дмитрия Шепелева

Вчера, 17:49
После смерти Жанны Фриске известный ведущий Дмитрий Шепелев старался ничего не рассказывать о своей личной жизни.

В сеть попали фотографии новой возлюбленной Дмитрия Шепелева
Но все-таки недавно в сеть просочилась информация о новой подруге Шепелева. Тогда, Дмитрий в своем открытом письме дал понять, что рядом с ним последний год была женщина.

В сеть попали фотографии новой возлюбленной Дмитрия Шепелева


- Только она единственная отважилась быть со мной рядом и разделить это страшное время. Как же мне было важно, что спустя столько лет обо мне наконец заботятся. Как было важно и то, что и я могу отдавать любовь и заботу, - написал тогда Шепелев.

В сеть попали фотографии новой возлюбленной Дмитрия Шепелева


Под «подозрения» попала подруга Жанны, которая стали близка с Шепелевым после её смерти, а потом Дмитрия заметили в обществе брюнетки. Правда, позже он утверждал, что сердце его свободно.

В сеть попали фотографии новой возлюбленной Дмитрия Шепелева


А сейчас Дмитрия застали в обществе блондинки. Парочка проводила время в кафе, где парочка мило общалась, оказывая друг другу знаки внимания.

Спутницей Дмитрия оказалась художница Екатерина Тулупов, известная, как создательница женского клуба «Креативные завтраки».

В сеть попали фотографии новой возлюбленной Дмитрия Шепелева


Пока, никаких официальных комментариев на этот счет не поступало, но если Дмитрий встречается с Екатериной, его нельзя за это осуждать.

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Ключевые слова: Дмитрий Шепелев

Количество просмотров: 6 370
Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com

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