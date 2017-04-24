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Дана Борисова пошла навстречу бывшему супругу

Сегодня, 12:40
У популярной телеведущей Даны Борисовой подрастает очаровательная дочь Полина.

Дана Борисова пошла навстречу бывшему супругу
Звезда старается уделять своей любимой дочке все свободное время.

Сейчас 9-летняя Полина находится с папой, Максимом Аксеновым, в Испании.

Дана решила позволить дочке поехать к отцу, несмотря на то, что у нее с экс-супругом не очень хорошие отношения.

Дана Борисова пошла навстречу бывшему супругу


«Сейчас появился ее папа, он уволился с работы, чтобы быть хорошим отцом, он по три с половиной часа в день с ней занимается. Дочке очень нужен папа, особенно сейчас такой возраст, когда она перестала слушаться, ей нужен папа... Я не знаю, почему с ним сложные отношения, я к нему ничего не испытываю, девять лет уже прошло. Я вообще забыла и думать о нем, он мне интересен только как отец Полины. А с его стороны, почему-то, к сожалению, негатив постоянно льется, но в последнее время он вроде бы исправился, и я доверила ему ребенка», – поведала звезда.

Несмотря ни на что любому ребенку нужен папа, и я считаю, что Дана правильно поступила.

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Ключевые слова: Дана Борисова

Количество просмотров: 4 966
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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