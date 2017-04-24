Дана Борисова пошла навстречу бывшему супругу

Звезда старается уделять своей любимой дочке все свободное время.Сейчас 9-летняя Полина находится с папой, Максимом Аксеновым, в Испании.Дана решила позволить дочке поехать к отцу, несмотря на то, что у нее с экс-супругом не очень хорошие отношения.«Сейчас появился ее папа, он уволился с работы, чтобы быть хорошим отцом, он по три с половиной часа в день с ней занимается. Дочке очень нужен папа, особенно сейчас такой возраст, когда она перестала слушаться, ей нужен папа... Я не знаю, почему с ним сложные отношения, я к нему ничего не испытываю, девять лет уже прошло. Я вообще забыла и думать о нем, он мне интересен только как отец Полины. А с его стороны, почему-то, к сожалению, негатив постоянно льется, но в последнее время он вроде бы исправился, и я доверила ему ребенка», – поведала звезда.Несмотря ни на что любому ребенку нужен папа, и я считаю, что Дана правильно поступила.