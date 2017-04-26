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В дом каскадера Александра Иншакова пришли с обыском

Сегодня, 16:59
Сотрудники правоохранительных органов обыскали загородный коттедж каскадера Александра Иншакова.

В дом каскадера Александра Иншакова пришли с обыском
Те же действия были произведены и в офисе знаменитости.

По информации СМИ, у каскадера изъяли определенный перечень документов.

Со слов Иншакова, данное мероприятие направлено на уничтожение федерации, и все обвинения являются неоправданными.

В дом каскадера Александра Иншакова пришли с обыском


«Эта история длится более полутора лет. Была в свое время проведена попытка рейдерского захвата федерации РКФ, но ничего не получилось. Сегодня ко мне в семь утра приехали люди непонятно зачем. Я им говорю: «Вы же у меня уже были и знаете, что искать у меня нечего, я финансами не занимаюсь. Я президент»… Нашему члену президиума постучали в дверь гостиницы, он открыл дверь, его ударили, надели наручники, пытались куда-то увезти. Ну как так? Пора заканчивать уже это безобразие», – пожаловался Александр.

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Ключевые слова: Александр Иншаков

Количество просмотров: 663
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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